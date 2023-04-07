Британська розвідка оцінила успіхи військ РФ у Бахмуті

Останніми днями російські війська «набрали обертів» у битві за Бахмут на Донеччині, повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

Британська сторона каже, що з кінця березня 2023 року просування військ РФ значною мірою зупинилося, втім зараз Росія досягла певних успіхів і «тепер, мабуть, просунулась у центр міста і захопила західний берег річки Бахмутка».

«Ключовий маршрут постачання України трасою 0506 на захід від міста, ймовірно, перебуває під серйозною загрозою. Російські регулярні сили, ймовірно, включаючи повітряно-десантні війська, напевно, укріпилися в цьому районі, і Росія знову більш ефективно використовує артилерію в цьому секторі», – йдеться в огляді.

Повідомляється, що «існує реальна ймовірність» того, що вагнерівці і командири Міноборони РФ «призупинили свою безперервну ворожнечу та покращили співпрацю».

5 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Польщі заявив, що ситуація в Бахмуті на Донеччині залишається найскладнішою на фронті, але українські сили перебувають у місті, а загарбники його не контролюють.

Водночас, за словами Зеленського, «якщо буде момент іще гарячіших подій і небезпека, що ми можемо втратити особовий склад через оточення, обов’язково будуть відповідні правильні рішення генерала на місці».

Сьогодні Генштаб ЗСУ повідомляв про «жорстокі бої» у Бахмуті.