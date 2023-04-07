Генштаб: за добу відбито понад 40 атак військ РФ, у Бахмуті – жорстокі бої

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що наразі армія РФ продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

«За минулу добу відбито понад 40 атак противника», – йдеться в ранковому зведенні.

Повідомляється, що на Бахмутському напрямку армія РФ продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут. «Тривають жорстокі бої», – додають у штабі.

Розпочалася чотириста восьма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.