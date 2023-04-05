Зеленський після зустрічі з Дудою розповів, від чого залежить ситуація в Бахмуті

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація в Бахмуті на Донеччині залишається найскладнішою на фронті, але українські сили перебувають у місті, а загарбники його не контролюють. Водночас, за словами Зеленського, «якщо буде момент іще гарячіших подій і небезпека, що ми можемо втратити особовий склад через оточення, обов’язково будуть відповідні правильні рішення генерала на місці».

Голова держави нагадав, що за оперативну ситуацію на Бахмутському напрямку відповідає командувач Сухопутних військ Збройних сил України, командувач ОСУВ «Хортиця» генерал-полковник Олександр Сирський, «для якого основним є збереження особового складу».

Про це президент України сказав під час зустрічі з представниками ЗМІ після переговорів із президентом Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві.

За його словами, ситуація в місті Бахмуті і на інших ділянках фронту в Україні, де тривають важкі бої з російськими силами, залежить не тільки від героїзму українських військових, а й від швидкості й обсягів надходження військової допомоги від міжнародних партнерів.

«Найскладніша ситуація на території нашої держави – у Бахмуті. Найбільше застосування різної зброї, артилерії – саме там. Там дуже-дуже складна історія. І щоденно – дефіцит: то є артилерія, достатньо снарядів у нашої сторони, то їх менше. Це відбувається щоденно. То є успіх у якихось частинах Бахмута, ми йдемо вперед, то його немає, і ми знову відходимо на позиції. Але ми перебуваємо в Бахмуті, і ворог не контролює місто. Це ситуація на сьогодні», – сказав голова держави.

Зеленський наголосив: що більше і швидше надходитимуть в Україну зброя і боєприпаси, то швидше українські військові змінюватимуть ситуацію не лише в Бахмуті, а й на інших ділянках фронту.

Водночас президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 5 квітня повідомив, що його країна планує передати Україні ще чотири літаки МіГ-29.

«Щодо літаків МіГ-29, то чотири з них із наших запасів були передані Збройним силам України. Зараз передають ще чотири. Загалом це вісім», – цитує Дуду, зокрема, видання Do Rzeczi.

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За словами президента Польщі, Варшава готова передати ще шість літаків, які наразі готують.

Президент Володимир Зеленський відвідує Польщу з офіційним візитом 5 квітня.

Відео: Зеленський і Дуда звертаються до світу:

Україна давно просить союзників про надання сучасних літаків. Під час зустрічі в Парижі на початку лютого президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів «якомога швидше» надати Україні винищувачі, щоб відбити наступ Росії. Про надання Україні сучасних літаків наразі офіційно не заявила жодна країна.