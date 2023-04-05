Польща передає Україні ще чотири винищувачі МіГ-29 – Дуда

Польща планує передати Україні ще чотири літаки МіГ-29, заявив президент країни Анджей Дуда. Про це він повідомив після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 5 квітня, передають місцеві медіа.
«Щодо літаків МіГ-29, то чотири з них із наших запасів були передані Збройним силам України. Зараз передають ще чотири. Загалом це вісім», – цитує Дуду, зокрема, видання Do Rzeczi.
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За словами президента Польщі, Варшава готова передати ще шість літаків, які наразі готують.
Президент Володимир Зеленський відвідує Польщу з офіційним візитом 5 квітня.
Україна давно просить союзників про надання сучасних літаків. Під час зустрічі в Парижі на початку лютого президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів «якомога швидше» надати Україні винищувачі, щоб відбити наступ Росії. Про надання Україні літаків наразі офіційно не заявила жодна країна.
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