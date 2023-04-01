Резніков зустрівся з міністром оборони Словаччини: говорили про експлуатацію зброї

Міністр оборони Олексій Резніков зустрівся зі своїм словацьким колегою Ярославом Надєм, повідомляє пресслужба українського відомства.

Як йдеться в повідомленні, міністр обговорили експлуатацію та модернізацію артилерійського озброєння, яке надає Словаччина.

Крім того, Резніков та Надь говорили про експлуатацію артилерійського озброєння, його модернізацію з урахуванням досвіду бойових дій, навчання українських воїнів і розширення програм підготовки для різних військових спеціальностей.

«Резніков подякував уряду, народу Словаччини та особисто Ярославу Надю за передану військову допомогу ЗСУ, в тому числі – літаки Міг 29, які з іншими засобами захищатимуть українське небо», – зазначають у пресслужбі Міноборони.

«Словацька Республіка – одна з тих дружніх країн і наших сусідів, які щиро допомагають Україні і поважають наш суверенітет. Ми пам’ятаємо усі добрі справи з перших днів повномасштабної збройної агресії. Нині для нас також важливий напрямок – експлуатація та модернізація артилерійського озброєння, яке надає Словаччина. Серед пріоритетів – навчання наших воїнів та розширення програм підготовки. Ми цінуємо військову допомогу, яку надає нам народ Словацької Республіки для того, щоб Україна вистояла і перемогла у цій війні», – наголосив міністр оборони України.

Словаччина передала Україні свій зенітно-ракетний комплекс С-300 невдовзі після початку вторгнення Росії у лютому 2022 року. Незабаром після цього вона поставила 30 бойових машин піхоти БМП-1, самохідні гаубиці Zuzana та інше озброєння.

Поїздка Надя до Києва відбувається разом із прем’єр-міністром Словаччини Едуардом Гегерем.