Словаччина планує збільшити виробництво боєприпасів для України – міністр оборони

Словаччина планує наростити виробництво боєприпасів та артилерійських снарядів, найбільш потрібних для України, заявив журналістам у п’ятницю міністр оборони Ярослав Надь.

Нещодавно його країна передала Києву ЗРК «Куб» і перший із 13 обіцяних радянських винищувачів МіГ-29.

Словаччина тепер візьме на себе ключову роль у виробництві боєприпасів для України, сказав Надь.

«Ми здійснюємо конкретні кроки щодо збільшення уп’ятеро виробництва 155-міліметрових боєприпасів на наших підприємствах», – сказав міністр.

155-мм снаряди є стандартними боєприпасами для артилерії НАТО і мають великий попит.

Міністр оборони Словаччини сподівається оцінити під час свого візиту до України, як попередні постачання зброї зарекомендували себе у бою.

Словаччина передала Україні свій зенітно-ракетний комплекс С-300 невдовзі після початку вторгнення Росії у лютому 2022 року. Незабаром після цього вона поставила 30 бойових машин піхоти БМП-1, самохідні гаубиці Zuzana та інше озброєння.

Поїздка Надя до Києва відбувається разом із прем’єр-міністром Словаччини Едуардом Гегерем.