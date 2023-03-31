Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Голови урядів Словаччини, Словенії та Хорватії прибули в Україну в річницю визволення Бучі

Один із гостей України, голова уряду Хорватії Андрей Пленкович

Премʼєр-міністри Словаччини Едуард Гегер, Словенії Роберт Голоб та Хорватії Андрей Пленкович прибули в Україну. Їхній візит приурочений до річниці визволення Бучі, голови урядів візьмуть участь у саміті, присвяченому цій події.

Інформація про проведення саміту «Буча — відповідальність Росії за злочини в Україні» не була публічною, візити іноземних лідерів не анонсували наперед.

Також очікують на прибуття до Києва президентки Молдови Маї Санду, але наразі про це не повідомляли.

Раніше 31 березня президент України Володимир Зеленський опублікував відео до річниці звільнення від російської окупації Бучі – міста, яке стало символом воєнних злочинів, скоєних бійцями армії РФ в березні 2022 року.

Наприкінці березня 2022 року війська Росії пішли з Київської області, зокрема і з Бучі. 31 березня до міста увійшли українські військові, а також журналісти іноземних видань, які задокументували наслідки російської окупації.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG