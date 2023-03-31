Голови урядів Словаччини, Словенії та Хорватії прибули в Україну в річницю визволення Бучі

Премʼєр-міністри Словаччини Едуард Гегер, Словенії Роберт Голоб та Хорватії Андрей Пленкович прибули в Україну. Їхній візит приурочений до річниці визволення Бучі, голови урядів візьмуть участь у саміті, присвяченому цій події.

Інформація про проведення саміту «Буча — відповідальність Росії за злочини в Україні» не була публічною, візити іноземних лідерів не анонсували наперед.

Також очікують на прибуття до Києва президентки Молдови Маї Санду, але наразі про це не повідомляли.

Раніше 31 березня президент України Володимир Зеленський опублікував відео до річниці звільнення від російської окупації Бучі – міста, яке стало символом воєнних злочинів, скоєних бійцями армії РФ в березні 2022 року.

Наприкінці березня 2022 року війська Росії пішли з Київської області, зокрема і з Бучі. 31 березня до міста увійшли українські військові, а також журналісти іноземних видань, які задокументували наслідки російської окупації.