Росія: політик Ілля Яшин отримав 8,5 року увʼязнення за слова про Бучу

Міщанський суд Москви 9 грудня засудив опозиціонера Іллю Яшина до восьми з половиною років увʼязнення в колонії загального режиму. Перед тим суд визнав політика винним у поширенні так званих фейків про російську армію під час стріму про масові вбивства жителів українського міста Буча.

Прокурор просив про 9 років позбавлення волі. Яшин наполягає на своїй невинуватості.

За версією сторони обвинувачення, Яшин вчинив злочин 7 квітня під час прямої трансляції на Youtube. Опозиціонер наводив свідчення того, що жителів Бучі вбивали російські військові, але також і розбирав аргументи російської сторони, яка наполягає на своїй непричетності до загибелі людей.

Дотепер найжорсткіший вирок за статтею про фейки отримав депутат Красносільському округу Москви Олексій Горінов. Його засудили до семи років увʼязнення за те, що він назвав вторгнення Росії в Україну війною. Російська влада продовжує називати її «спеціальною воєнною операцією».

У своєму останньому слові у суді Яшин заявив, що готовий до тюремного терміну. «Я ні про що не шкодую. Я міг втекти, я міг замовкнути. Але я робив те, що маю робити. Краще провести десять років за ґратами, залишаючись чесною людиною, ніж мовчки згорати від сорому від того, що твориться від твого імені», – сказав політик.

Євросоюз цього тижня знову закликав звільнити Яшина та інших політвʼязнів у Росії.

За офіційними даними української влади, численних журналістських розслідувань, а також міжнародних організацій, таких як ООН та ОБСЄ, у Бучі за часів російської окупації у лютому-березні загинули сотні мирних жителів, є задокументовані випадки загибелі мешканців міста від рук російських військових. Москва, однак, це заперечує, представники російської влади говорять про постановку чи про те, що жителів Бучі вбили українські військові.

Ілля Яшин – один із небагатьох опозиційних політиків, які не виїхали з Росії після хвилі репресій проти прихильників Олексія Навального та початку повномасштабного російського вторгнення на територію України. Правозахисний проєкт «Підтримка політв'язнів. Меморіал» визнав Яшина політичним увʼязненим.