За слова про Бучу: прокурори в Росії вимагають 9 років увʼязнення для політика Іллі Яшина

На суді в Москві державне обвинувачення запросило для російського опозиціонера Іллі Яшина девʼять років позбавлення волі за звинуваченням у публікації так званих «фейків про російську армію». Прокурор також просить заборонити Яшину користуватися інтернетом упродовж чотирьох років після відбуття терміну.

У суді 5 грудня відбуваються дебати сторін, інформує російська служба Радіо Свобода.

Девʼять років – термін, близький до максимально можливого покарання за цією статтею, передбаченою російським Кримінальним кодексом (10 років позбавлення волі). На даний момент найжорсткіший вирок за цією статтею отримав колишній колега Яшина з Красносільської ради депутатів Москви – 7 років колонії.

Обвинувачення вважає, що Яшин вчинив злочин 7 квітня, коли під час прямої трансляції в Youtube «ствердно повідомив» про вбивства російськими військовими мирних жителів українського міста Буча. Російська влада вважає це фейком.

У своєму стримі Яшин наводив свідчення про вбивства і аналізував аргументи російської сторони, яка стверджувала, що російські військові до цих злочинів непричетні.

За офіційними даними української влади, численних журналістських розслідувань, а також міжнародних організацій, таких як ООН та ОБСЄ, у Бучі за час російської окупації загинули сотні мирних жителів, є задокументовані випадки загибелі мешканців міста від рук російських військових. Москва, однак, це заперечує, представники російської влади говорять про постановку чи те, що мешканців Бучі вбили українські військові.

Прокурор, виступаючи в суді, заявив, що міжнародні доповіді – однобічні та упереджені висновки від країн, які входять до таких «недружніх обʼєднань», як НАТО та Євросоюз, які, за словами обвинувача, «мовчали» під час конфліктів у Лівії та Сирії , а також «покривали нацистського злочинця Степана Бандеру» (цитата за «Медіазоною»).

Яшин не визнає провину, цю позицію вкотре підтвердила у своєму виступі його адвокатка Марія Ейсмонт. Вона, крім іншого, вказала, що розслідування подій у Бучі триває, і немає жодних достовірних відомостей, що версія Міноборони Росії є правильною.

Ілля Яшин, колишній голова Ради депутатів Красносільського району Москви, соратник убитого політика Бориса Нємцова та увʼязненого опозиціонера Олексія Навального, був затриманий наприкінці червня в адміністративній справі, а після відбуття арешту знову затриманий – уже в кримінальній справі. Від липня він перебуває у московському СІЗО «Бутирка».