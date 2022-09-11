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Буча, Ірпінь, Бородянка, Київ: як вони виглядали на початку вторгнення і що з ними зараз

24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Зранку в багатьох містах пролунали вибухи, а кордон з півночі, сходу і півдня почала перетинати російська техніка.

Головною ціллю для Кремля став Київ, який керівництво РФ, за твердженнями пропагандистів Кремля, планувало захопити всього за кілька днів. Дійти до столиці російським військам не вдалося, проте під удар потрапили міста та селища.

Буча, Ірпінь, Бородянка – міста, про які на початку березня почув увесь світ. Після того, як ЗСУ деокупували ці міста та селища Київщини, журналістам вдалося зафіксувати численні злочини російських військових.

Водночас Київ також перебував під атакою, по місту російські сили били й продовжують бити ракетами. Загальний вигляд Києва з початком повномасштабного вторгнення теж змінився: з'явилися окопи та їжаки, парки й водойми замінували, а з вулиць зникли люди.

Як виглядав Київ та Київщина в перші місяці масштабної війни та як все змінилося за шість місяців – дивіться в фоторепортажі Радіо Свобода

Початок повномасштабної війни

Київ 03.03.22 &ndash; 24.08.22 Бої за Київ розпочалися 24 грудня. До самого Києва російські війська не дійшли, в самому місті велися лише локальні бої та збройні сутички з російськими диверсійними групами

Сьогодні

Ukraine -- Kyiv on Independence day of Ukraine August 24, 2022
1 Київ 03.03.22 – 24.08.22

Бої за Київ розпочалися 24 грудня. До самого Києва російські війська не дійшли, в самому місті велися лише локальні бої та збройні сутички з російськими диверсійними групами

Початок повномасштабної війни

Київ 01.03.22 &ndash; 24.08.22 1 березня російські ракети влучили в телевежу на Дорогожичах. Внаслідок атаки загинуло п&#39;ятеро людей, ще п&#39;ять постраждали

Сьогодні

Ukraine -- Kyiv on Independence day of Ukraine August 24, 2022
2 Київ 01.03.22 – 24.08.22

1 березня російські ракети влучили в телевежу на Дорогожичах. Внаслідок атаки загинуло п'ятеро людей, ще п'ять постраждали

Початок повномасштабної війни

Київ 01.03.22 &ndash; 24.08.22 Внаслідок ракетних обстрілів у Києві пошкоджені понад 200 житлових будинків та 70 об&#39;єктів інфраструктури&nbsp;

Сьогодні

Ukraine -- Kyiv on Independence day of Ukraine August 24, 2022
3 Київ 01.03.22 – 24.08.22

Внаслідок ракетних обстрілів у Києві пошкоджені понад 200 житлових будинків та 70 об'єктів інфраструктури 

Початок повномасштабної війни

Київ 01.03.22 &ndash; 24.08.22 З перших днів повномасштабного вторгнення зі столиці виїхали тисячі людей, кожен другий, за словами мера Києва Віталія Кличка. Внаслідок цього, вулиці столиці опустіли &nbsp;

Сьогодні

Ukraine -- Kyiv on Independence day of Ukraine August 24, 2022
4 Київ 01.03.22 – 24.08.22

З перших днів повномасштабного вторгнення зі столиці виїхали тисячі людей, кожен другий, за словами мера Києва Віталія Кличка. Внаслідок цього, вулиці столиці опустіли
 

Початок повномасштабної війни

Київ 02.03.22 &ndash; 24.08.22 Проте деякі кияни ухвалили рішення залишитися. Влада Києва ще до початку масштабного вторгнення називала столичне метро найкращим укриттям, у випадку початку бойових дій. І з 24 лютого підземка прихистила сотні людей

Сьогодні

Ukraine -- Kyiv on Independence day of Ukraine August 24, 2022
5 Київ 02.03.22 – 24.08.22

Проте деякі кияни ухвалили рішення залишитися. Влада Києва ще до початку масштабного вторгнення називала столичне метро найкращим укриттям, у випадку початку бойових дій. І з 24 лютого підземка прихистила сотні людей

Початок повномасштабної війни

Ірпінь 07.03.22 &ndash; 23.08.22

Сьогодні

Ukraine -- Irpin, Kyiv region after occupation
6 Ірпінь 07.03.22 – 23.08.22

Початок повномасштабної війни

Міст через річку Ірпінь, с. Романівка&nbsp; 05.03.22 &ndash; 23.08.22 З метою зупинення просування російських військ до Києва, в Київській області було підірвано три мости, зокрема міст через річку Ірпінь. Саме цей міст став рятувальним укриттям, для людей, які, рятуючись від обстрілів російських військових, намагалися евакуюватися в безпечніші місця

Сьогодні

Ukraine -- Destroyed Irpin bridge
7 Міст через річку Ірпінь, с. Романівка  05.03.22 – 23.08.22

З метою зупинення просування російських військ до Києва, в Київській області було підірвано три мости, зокрема міст через річку Ірпінь. Саме цей міст став рятувальним укриттям, для людей, які, рятуючись від обстрілів російських військових, намагалися евакуюватися в безпечніші місця

Початок повномасштабної війни

Київ 03.03.22 &ndash; 24.08.22 Військові та територіальна оборона розпочали підготовку до можливої оборони міста: рити окопи й розставляти на вулицях столиці барикади і їжаки

Сьогодні

Ukraine -- Kyiv on Independence day of Ukraine August 24, 2022
8 Київ 03.03.22 – 24.08.22

Військові та територіальна оборона розпочали підготовку до можливої оборони міста: рити окопи й розставляти на вулицях столиці барикади і їжаки

Початок повномасштабної війни

Бородянка 03.03.22 &ndash; 23.08.22 Одним із населених пунктів, які найбільше потерпіли від російської окупації, стало селище міського типу Бородянка

Сьогодні

Ukraine -- Borodianka, Kyiv region after occupation
9 Бородянка 03.03.22 – 23.08.22

Одним із населених пунктів, які найбільше потерпіли від російської окупації, стало селище міського типу Бородянка

Початок повномасштабної війни

Макарів перебував під окупацією 34 дні &ndash; з 27 лютого по 1 квітня. За даними сільського голови Макарова Вадима Токарова, в селищі зруйновано близько 40% інфраструктури

Сьогодні

Ukraine -- Makariv, Kyiv region after occupation
10 Макарів перебував під окупацією 34 дні – з 27 лютого по 1 квітня. За даними сільського голови Макарова Вадима Токарова, в селищі зруйновано близько 40% інфраструктури

Початок повномасштабної війни

Буча 01.03.22 &ndash; 23.08.22 27 лютого російські сили заїхали в Бучу. У місті велися постійні бої, внаслідок чого була зруйнована інфраструктура міста та житлові будинки місцевих жителів

Сьогодні

Ukraine -- Bucha, Kyiv region after occupation
11 Буча 01.03.22 – 23.08.22

27 лютого російські сили заїхали в Бучу. У місті велися постійні бої, внаслідок чого була зруйнована інфраструктура міста та житлові будинки місцевих жителів

Початок повномасштабної війни

Макарів 04.03.22 &ndash; 23.08.22 Макарів перебував на лінії фронту, тому потрапляв під постійні артилерійські, танкові та ракетні обстріли

Сьогодні

Ukraine -- Makariv, Kyiv region after occupation
12 Макарів 04.03.22 – 23.08.22

Макарів перебував на лінії фронту, тому потрапляв під постійні артилерійські, танкові та ракетні обстріли

Початок повномасштабної війни

Бородянка 02.03.22 &ndash; 24.08.22 Бородянка перетворилася на справжнє поле бою: постійні артилерійські обстріли, ракетні прильоти та вуличні бої зруйнували місто вщент

Сьогодні

Ukraine -- Borodianka, Kyiv region after occupation
13 Бородянка 02.03.22 – 24.08.22

Бородянка перетворилася на справжнє поле бою: постійні артилерійські обстріли, ракетні прильоти та вуличні бої зруйнували місто вщент

Початок повномасштабної війни

Бородянка 02.03.22 &ndash; 24.08.22

Сьогодні

Ukraine -- Borodianka, Kyiv region after occupation
14 Бородянка 02.03.22 – 24.08.22

Початок повномасштабної війни

Ірпінь 02.03.22 &ndash; 23.08.22 Під час російської окупації Ірпеня загинули понад 200 цивільних, повідомив міський голова Олександр Маркушин. 28 березня місто було повністю звільнено

Сьогодні

Ukraine -- Irpin, Kyiv region after occupation
15 Ірпінь 02.03.22 – 23.08.22

Під час російської окупації Ірпеня загинули понад 200 цивільних, повідомив міський голова Олександр Маркушин. 28 березня місто було повністю звільнено

Початок повномасштабної війни

Міст через річку Ірпінь, с. Романівка 05.03.22 &ndash; 23.08.22 Нині ведуться ремонтні роботи з відновлення мосту

Сьогодні

Ukraine -- Destroyed Irpin bridge
16 Міст через річку Ірпінь, с. Романівка 05.03.22 – 23.08.22

Нині ведуться ремонтні роботи з відновлення мосту

Початок повномасштабної війни

Бородянка 03.03.22 &ndash; 23.08.22 За словами ексгенеральної прокурорки України Ірини Венедіктової, найгірша ситуація щодо масових вбивств у Київській області за період окупації &ndash; саме в Бородянці

Сьогодні

Ukraine -- Borodianka, Kyiv region after occupation
17 Бородянка 03.03.22 – 23.08.22

За словами ексгенеральної прокурорки України Ірини Венедіктової, найгірша ситуація щодо масових вбивств у Київській області за період окупації – саме в Бородянці

Початок повномасштабної війни

Київ 01.03.22 &ndash; 24.08.22

Сьогодні

Київ 01.03.22 &ndash; 24.08.22
18 Київ 01.03.22 – 24.08.22
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Тетяна Забаштанська

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