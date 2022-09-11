Буча, Ірпінь, Бородянка, Київ: як вони виглядали на початку вторгнення і що з ними зараз

24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Зранку в багатьох містах пролунали вибухи, а кордон з півночі, сходу і півдня почала перетинати російська техніка.



Головною ціллю для Кремля став Київ, який керівництво РФ, за твердженнями пропагандистів Кремля, планувало захопити всього за кілька днів. Дійти до столиці російським військам не вдалося, проте під удар потрапили міста та селища.



Буча, Ірпінь, Бородянка – міста, про які на початку березня почув увесь світ. Після того, як ЗСУ деокупували ці міста та селища Київщини, журналістам вдалося зафіксувати численні злочини російських військових.



Водночас Київ також перебував під атакою, по місту російські сили били й продовжують бити ракетами. Загальний вигляд Києва з початком повномасштабного вторгнення теж змінився: з'явилися окопи та їжаки, парки й водойми замінували, а з вулиць зникли люди.



Як виглядав Київ та Київщина в перші місяці масштабної війни та як все змінилося за шість місяців – дивіться в фоторепортажі Радіо Свобода