Німеччина: є сотні доказів воєнних злочинів в Україні

Генеральний прокурор Німеччини Петер Франк заявив 5 лютого, що його офіс зібрав «сотні» доказів, які свідчать про воєнні злочини російських військ в Україні. Прокурор закликав до міжнародних зусиль, щоб притягнути винуватців до відповідальності.

«Наразі ми зосереджені на масових убивствах у Бучі та атаках на цивільну інфраструктуру України», – сказав Петер Франк газеті Welt am Sonntag.

За його словами, тепер мета полягає в тому, щоб «підготуватися до можливого подальшого судового розгляду – чи то в Німеччині, чи то з нашими іноземними партнерами, чи міжнародним судом».

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2 квітня 2022 року Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.