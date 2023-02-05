Після Бучі переговори України та РФ втратили сенс – Беннет

У лютому-березні 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення, Росія та Україна були готові до серйозних поступок із метою врегулювання конфлікту. Але все це втратило сенс після того, як розкрилися факти вбивств мирного населення Бучі, заявив колишній премʼєр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет.

За його словами, саме він був першим іноземним лідером, з яким президент РФ Володимир Путін зустрівся після 24 лютого. Їхня розмова відбулася в суботу, 5 березня 2022 року, в Сочі

Беннет розповів, що про посередницьку допомогу його попросив президент України Володимир Зеленський. Після цього ізраїльський премʼєр провів серію окремих переговорів з обома лідерами та передавав чернетки можливої угоди про припинення вогню. Усі дії узгоджувалися зі США, уточнив Беннет.

Крім того, на переговорах Путін зокрема погодився не вимагати роззброєння України. Зеленський натомість нібито погоджувався відмовитися від вимог про вступ України до НАТО, твердить Беннет.

В Офісі президента України повідомлення колишнього ізраїльського премʼєра наразі не коментували.

І Москва, і Київ періодично заявляють про можливість вести переговори, але кожна сторона має умови. Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Київ має намір повернути всі втрачені території, включно з окупованим Кримом. Кремль наполягає на визнанні у складі Росії не лише окупованого з 2014 року півострова, а й чотирьох областей, які Москва частково окупувала після 24 лютого 2022 року.