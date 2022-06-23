Зеленський: ми хотіли б підтримки від влади Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би бачити підтримку не лише від ізраїльського народу, а й від ізраїльської влади. Він сказав про це у виступі перед спільнотою провідних освітніх закладів Ізраїлю, повідомляє пресслужба голови держави.

«Я вдячний народу Ізраїлю, я вдячний вам за щиру й емоційну підтримку українців. Вдячний за всі українські прапори, які з’явилися на ваших вулицях – ми все це бачимо, ми все це високо цінуємо. За всі ті слова, які прозвучали на нашу підтримку у вашому суспільстві. Я вдячний вашому великому народу. Але ми хотіли б підтримки від вашої влади. Мені здається, це справедливо», – сказав президента.

«Ми розуміємо, що вам непросто, але ми б дуже хотіли записати в колонку навпроти вашої держави у таблицях про допомогу нашій армії, що ми отримали. Ми б хотіли там щось записати», – додав він.

Зеленський навів приклад Польщі, Чехії, Словаччини, Данії, Ірландії та інших країн, які прийняли українських біженців і надають допомогу Україні. «Влада Ізраїлю призупинила безвізовий режим. Саме зараз це відбувається. Я не хочу давати цьому оцінок і не маю права. Абсолютно не маю права. Це вибір кожного й кожної держави. Я просто хочу, щоб ви самі подумали про це», – сказав президент.

«І, на жаль, поки що ми не дочекалися, коли Ізраїль долучиться до санкційного режиму», – додав він.

У травні щоденна газета Ізраїлю Haaretz із посиланням на власні джерела повідомила, що політичні і військові чиновники в Ізраїлі схиляються до збільшення військової і гуманітарної допомоги Україні.

Зважаючи на дедалі більшу кількість доказів російських звірств проти мирного населення України, хиткий нейтралітет Ізраїлю у війні стає менш стійким, писало видання.

Президент Володимир Зеленський ще в березні під час звернення до Кнесету (парламенту) і народу Ізраїлю заявив, що Ізраїль може допомогти Україні «захистити наше життя», і запитав, чому досі така допомога не надана.

Уряд прем’єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета намагається зберегти нейтралітет у війні між Україною і Росією, посилаючись на тісні зв’язки з обома країнами.

Беннет намагався бути посередником між двома сторонами і провів телефонні переговори із Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним. Він також зустрівся з Путіним у Москві 5 березня.

При цьому в містах Ізраїлю відбувалися вуличні протести із засудженням масштабного вторгнення Росії в Україну.