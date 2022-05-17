Посольство Ізраїлю повернулося до Києва

Посольство Ізраїлю поновило роботу в Києві. Про це йдеться в повідомленні відомства 17 травня.

За повідомленням, посол Михайло Бродський підняв прапор над посольством у вівторок.

«Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський підняв ізраїльський прапор біля будівлі посольства Ізраїлю в Україні у Києві», – повідомляє відомство.

Напередодні Бродський повідомив про своє повернення до Києва.

Також із 17 травня свою роботу в Києві планувало поновити посольство Індії – про це воно повідомило минулого тижня.

Президент України Володимир Зеленський 11 травня повідомив, що на той момент 36 іноземних дипломатичних представництв працювали в столиці.

Дипломатичні відомства переносили свої офіси з Києва – переважно на захід України – напередодні повномасштабного вторгнення Росії, а також після його початку 24 лютого.