Посольство Ізраїлю повернулося до Києва

Посольство Ізраїлю поновило роботу в Києві. Про це йдеться в повідомленні відомства 17 травня.
За повідомленням, посол Михайло Бродський підняв прапор над посольством у вівторок.
«Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський підняв ізраїльський прапор біля будівлі посольства Ізраїлю в Україні у Києві», – повідомляє відомство.
Напередодні Бродський повідомив про своє повернення до Києва.
Також із 17 травня свою роботу в Києві планувало поновити посольство Індії – про це воно повідомило минулого тижня.
Президент України Володимир Зеленський 11 травня повідомив, що на той момент 36 іноземних дипломатичних представництв працювали в столиці.
Дипломатичні відомства переносили свої офіси з Києва – переважно на захід України – напередодні повномасштабного вторгнення Росії, а також після його початку 24 лютого.
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