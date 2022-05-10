У Києві працюють 36 іноземних дипломатичних представництв – Зеленський

До Києва продовжують повертатися дипломатичні представництва інших країн, повідомив президент України Володимир Зеленський. Про це він заявив у вечірньому зверненні 10 травня.

Він повідомив, що у вівторок провів переговори з міністрами закордонних справ Німеччини та Нідерландів.

«Обговорили також і деталі того, як наші друзі можуть долучитися до післявоєнної відбудови України. Вдячний їм і за поновлення роботи посольств у нашій столиці», – сказав Зеленський.

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За оцінкою президента, відновлення дипломатичної роботи в Києві «підтверджує впевненість Європи в майбутньому України».

«Загалом уже 36 іноземних представництв працюють у столиці», – додав він.

Днями стало відомо про відновлення роботи посольства Канади в Києві.