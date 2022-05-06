МЗС засудило акт вандалізму на території меморіалу в Нідерландах із використанням слова «Азов»

Міністерство закордонних справ України засудило акт вандалізму на військовому кладовищі Йонкербос у Неймегені в Нідерландах.

«Ми рішуче засуджуємо акт вандалізму, скоєний на військовому кладовищі Йонкербос у Неймегені, Нідерланди. Вважаємо цей акт жорстокою образою пам’яті жертв Другої світової війни та провокацією, у тому числі проти України», – йдеться у Twitter-повідомленні МЗС у п’ятницю.

Напередодні екскомандир полку «Азов» Максим Жорін у Telegram, коментуючи ситуацію, заявив, що все зроблено «за кремлівськими методичками» із використанням символіки «Азову», українського прапора та нацистської свастики на пам’ятному місці. За його словами, мета таких дій – влаштувати конфлікт та посварити народи між собою.

У Нідерландах 5 травня відзначали День звільнення країни від нацистської окупації.