Батальйон «Азов» є частиною української армії – Зеленський відповів на критику Греції

Батальйон «Азов» входить до складу Національної гвардії, є частиною української армії, сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю грецькій телекомпанії EPT 1 травня, оприлюдненому в понеділок.

Відповідаючи на запитання про звинувачення батальйону «Азов» у неонацизмі, Зеленський сказав: «У 2014 році, коли країну захищали добробати, багато з їхніх закликів були досить радикальними щодо Російської Федерації. Це були добровольці і це була їхня особиста точка зору».

«Батальйон «Азов» – не добровольці, а входять до складу Національної гвардії. Вони є офіційною армією нашої держави. Той, хто хотів займатися політикою, вони пішли і займаються політикою. Ті, хто вирішив діяти у ЗСУ, – вони стали частиною ЗСУ», – сказав президент.

Зеленський зазначив: «Ми вважаємо, що те, що роблять російські військові у нашій державі, це і є нацизм».

Він запевнив, що в Україні, попри війну, закликів до «радикалізму» порівняно з іншими країнами, – «дуже мало».

Раніше опозиція Греції назвала «Азов» неонацистським формуванням та розкритикувала факт звернення добровольців до парламенту Греції на початку квітня.

«Азов» – формування у складі Національної гвардії України, основу якого склала ультраправа група добровольців. Раніше відома як батальйон «Азов», група сповідує радикальну націоналістичну ідеологію, яку правоохоронні органи США пов’язують з неонацистським екстремізмом. Але прихильники бачать в «Азові» патріотичну та ефективну частину оборонних сил країни».

Українські підрозділи, зокрема «Азов», нині чинять опір російським військам у приазовському місті Маріуполі, яке оточене фактично з перших діб широкомасштабного вторгнення РФ.