Вирватися із Маріуполя: які сценарії можуть врятувати українських бійців 

Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ готується до військового шляху розблокування Маріуполя. Українські бійці просять іноземні держави терміново провести «екстракцію» – вивезти військових і цивільних із «Азовсталі» на територію третьої держави, адже у підвалах перебувають півтисячі поранених військових і сотні цивільних. Російська сторона, попри офіційні заяви про «режим повної тиші для забезпечення гуманітарних коридорів», продовжує обстріли території заводу.

Чи є способи врятувати оборонців Маріуполя? Який механізм деблокади? Хто може дати гарантії для дипломатичного вирішення проблеми? Та чи справді Путін відмовився від спроб штурму «Азовсталі»?

Про що просять військові?

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські військові, оборонний гарнізон Маріуполя, вже другий місяць чинить опір загарбникам під постійними обстрілами і бомбардуванням.

19 квітня командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський («Волина») на своїй фейсбук-сторінці написав про два варіанти порятунку:

Перший – це різка військова операція, яка відбуватиметься прямо зараз із усіма необхідними засобами. Кількісним, оснащеним угрупуванням сил, яке в один ривок різким і глибоким ударом з'єднає нас у нашому районі оборони. Ключовим вважаю перевагу в повітрі та артилерії. Варіант можливий, хоча складний та ризикований.

Другий – політичне рішення. Його бачу цілком реальним за умови ефективної дипломатії. Це створення міжнародного контролю за безпекою виходу бойового гарнізону та цивільних осіб, які потрапили в капкан війни.

19 квітня відповідаючи на запитання CNN, як можна полегшити евакуацію, Волинський сказав: «Це має бути на рівні домовленостей. Якщо говорити про практичне застосування, то це може бути корабель з гелікоптерами, наприклад, який може нас забрати. Або міжнародна гуманітарна місія, яка може прийти до нас і гарантувати нашу безпеку і супроводжувати нас на шляху до держави, яка візьме такі зобов’язання».

20 квітня заступник командира полку «Азов» Святослав «Калина» Паламар сказав, що голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та заступник голови Офісу президента Михайло Подоляк висловили готовність приїхати до Маріуполя для переговорів із російською делегацією щодо долі оточених на комбінаті цивільних.

За його словами, війська РФ продовжують обстріли «Азовсталі», відтак цивільні не можуть його залишити.

Паламар також закликав світ долучитися до гарантій безпеки і наголосив, що «Азов» не прийме умов Росії щодо складання зброї та здачі в полон.

Вранці 20 квітня Сергій Волинський закликав іноземні держави терміново провести «екстракцію» з Маріуполя – вивезти військових і цивільних з «Азовсталі» у безпечне місце – на територію третьої держави, щоб врятувати від російських сил.

21 квітня в коментарі «Схемам» він сказав, що просять світову спільноту допомогти організувати хоча б «зелені коридори» для виводу цивільних та поранених. За його словами, більш ніж півтисячі поранених військовослужбовців, сотні цивільних перебувають на території без їжі, води, медикаментів.

Військовий повідомив, що артилерійські обстріли заводу тривають по 7-10 годин на добу. За ними слідом відбуваються спроби російських військових взяти «Азовсталь» штурмом.

«Противник має у десятки разів більшу чисельність угрупування, повністю контролює небо, бомбардує нас бомбами, наприклад такими, як ФАБ-3000. Залишаються вирви там по 20 метрів в глибину в землі. Постійно використовується артилерія різних калібрів, у тому числі ракети, в тому числі артилерія, яка базується на морі», – повідомив Волинський.

Позиція президента

21 квітня Президент Володимир Зеленський заявив, що є два шляхи розблокування Маріуполя: військовий та дипломатичний.

«Для розблокування міста Маріуполь можливі декілька шляхів. Є військовий шлях – до нього треба готуватися, і ми готуємось, щоби бути потужними. І тут потрібна допомога наших партнерів. Самим нам складно, нам потрібна відповідна зброя. Але ми думаємо про це. І другий шлях – дипломатичний, гуманітарний, який навіть на місці людей, яким усе одно, точно можна зробити дуже швидко», – сказав Зеленський.

Зеленський заявляє, Україна не очікує від Росії «людяності», тому готова до будь-якого обміну.

«Ми цінуємо наших військових. Нам не потрібні подарунки. І ми не очікуємо від РФ людяності і подарунків. Тому ми готові на ті чи інші обміни», – сказав він, коментуючи заяви російської сторони щодо Маріуполя.

За його словами, Україна також розраховує на те, що зможе повернути тіла загиблих в Маріуполі, тому що «нам не все одно».

«Щодо дипломатичного – ми спробували через Туреччину, якщо вони не хочуть напряму віддавати нам наших людей або обмінювати. Поки що це не зроблено. Всі варіанти росіянам ми запропонували», – додав президент.

21 квітня президент Росії Володимир Путін наказав російському міністрові оборони Сергію Шойгу заблокувати контрольований українськими силами металургійний комбінат «Азовсталь» у Маріуполі так, «щоб муха не пролетіла».

«Пропонований штурм промзони «Азовсталі» вважаю недоцільним. Наказую його скасувати. Цей той випадок, коли ми повинні думати… про збереження життів і здоровʼя наших солдатів і офіцерів. Не треба лізти в ці катакомби і повзати там під землею цими промисловими обʼєктами», – сказав Путін на відеокадрах, показаних російським телебаченням.

Які сценарії бачать експерти та дипломати?

Заступник директора Центру дослідження армії, конверсії й роззброєння Михайло Самусь в коментарі «Радіо Свобода» пояснив механізм військового сценарію, який може врятувати бійців та цивільних з «Азовсталі».

Експерт розповів, на цей час фронт прийшов у рух, армії РФ «катастрофічно не вистачає сил, щоб провести масовану операцію на Донбасі» тому туди направила частину військ, які атакували Маріуполь.

«У цих умовах, коли фронт почав рухатись з’являються пробіли, відкриті фланги, можливості для того, щоб українські війська проводили контрнаступальні або рейдові операції. Російські війська вимушені все більше і більше сил стягувати на Донбас, на Півдні з’являються проміжки, відкриваються фланги і інші можливості для українських військ», – сказав Самусь.

Якщо українські військові підуть у контрнаступальні операції в Херсонській, Харківській областях, це не дасть можливості сконцентрувати армії РФ достатні сили довкола Маріуполя, пояснює експерт.

Деблокада Маріуполя може включати в себе і деокупацію певних територій

«Очевидно, що така операція з деблокування Маріуполя має супроводжуватись більш широкими замислами. Це може бути і контрнаступальна операція в районі Херсону, росіяни будуть вимушені концентруватись на Херсоні на Мелітополі, а не Маріуполі і у цей момент деблокада Маріуполя стане ще більш ймовірною», – вважає Самусь.

За його словами, 1-2 тижня тому не було умов для українських контратак. Зараз Самусь вважає більш сприятливі умови для проведення деблокади.

«Все це може мінятись і залежить в тому числі від активності, ініціативи української сторони. Умови для проведення деблокади, за моєю оцінкою, зараз більш сприятливі, ніж 1-2 тижні тому, коли фронт був певним чином заморожений і він був поставлений на паузу після російської втечі з Київської, Чернігівської Сумської областей і намаганні відновити сили, щоб сконцентрувати їх на Донбасі».

Самусь переконує, військовий сценарій більш сприятливий для України, тому що деблокада Маріуполя може включати в себе і деокупацію певних територій.

Експосол України в Ісламській Республіці Іран, експерт Центру Вивчення Росії Олександр Самарський вважає, що суто дипломатичного шляху немає, може бути лише військово-дипломатичний.

Можна домовитись про формування коридору, але потрібні гарантії, вважає експосол.

«Гарантії могла б надати третя сторона – військові якоїсь країни, чи члени НАТО. Вони б несли певну відповідальність за наших бійців. Чи погодиться хтось надати такі гарантії, надіслати своїх вояків в Україну для проведення цієї операції з виведення цивільного населення та військових? Я дуже сумніваюсь, але може бути», – вважає Самарський.

Самарський переконує, переговори можна вести зі стороною, яка договороздатна, виконує домовленості, але це не про Росію.

«Путін, так розумію, дав «слово офіцера» Порошенку, що всі з Іловайська вийдуть. Чим це закінчилось, ми знаємо», – каже дипломат.

«Путін дав команду Шойгу не штурмувати Маріуполь. Чому така вказівка була дана? Через милосердя – ні, через бажання зберегти цивільне населення – ні. У Росії просто не вистачає сил для наступу по всій лінії східного фронту. Їм треба забрати частину сил з під Маріуполя, щоб перекинути їх на вище на Донбас».

Єдиний спосіб вирішення проблем у будь-яких стосунках з Росією є військовий. додає експосол, а дипломатична робота і переговори є додатковим засобом привернення уваги міжнародної спільноти до ситуації в Маріуполі і необхідності її вирішити.

Колишній представник України при ЄС, дипломат Андрій Веселовський вважає, що Путін не полишає спроб знищення «Азовсталі» і шансів на вихід людей не існує.

«Для того, щоби вести фактично проти всього світу відкриту, агресивну, жорстоку війну, треба мати якісь символи. За різними даними 80% росіян підтримують цю війну. Значить вони бачать якісь символи, в щось вірять. Які це символи? За останні 8 років цими головними символами були бандерівці і нацизм. Міф для російської аудиторії, що «військові нацисти» – це полк «Азов», – каже Веселовський.

За його словами, полк «Азов» про який неодноразово згадував Путін, став символом «перемоги Росії над нацизмом в України».

«Я особисто думаю, на жаль, що жодних шансів на вихід цих людей не існує, хіба вони почнуть пробиратись самі і їх знищать по дорозі. Шойгу і товариші зроблять все, щоб не залишилось і клаптика від цього формування і всіх, хто поруч з ними. Це для них завдання номер один, тому що перші слова, які захоче вимовити Путін 9 травня будуть «Ми знищили нацизм і його головний символ полк Азов», – сказав дипломат.

Він додає, що саме завдяки полку «Азову» і формуванням, які залишились в Маріуполі на місяць відтягнули колосальні російські сили від Донецько-Луганської дуелі.

«Чи можна врятувати дипломатично? Думаю, що ні. Це символ і фактор, це те, що повинен Путін «продати народу». Якщо він зараз погодиться на якийсь обмін, чи якийсь гуманітарний коридор то що він продасть. Шансів немає», – додав він.

Він нагадав, що Туреччина, Франція, Греція хотіли провести «гуманітарну операцію» з метою евакуації мирних жителів, але не було ніякої реакції Росії.