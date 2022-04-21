Зеленський про Маріуполь: Україна не очікує від Росії «людяності», тому готова до будь-якого обміну

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна не очікує від Росії «людяності», тому готова до будь-якого обміну.



«Ми цінуємо наших військових. Нам не потрібні подарунки. І ми не очікуємо від РФ людяності і подарунків. Тому ми готові на ті чи інші обміни», – сказав він, коментуючи сьогоднішні заяви російської сторони щодо Маріуполя.

За його словами, Україна також розраховує на те, що зможе повернути тіла загиблих в Маріуполі, тому що «нам не все одно».

«Є шлях дипломатичний або військовий. Щодо дипломатичного – ми спробували через Туреччину, якщо вони не хочуть напряму віддавати нам наших людей або обмінювати. Поки що це не зроблено. Всі варіанти росіянам ми запропонували», – додав президент.

Раніше сьогодні президент Росії Володимир Путін наказав російському міністрові оборони Сергію Шойгу заблокувати контрольований українськими силами металургійний комбінат «Азовсталь» у Маріуполі так, «щоб муха не пролетіла».

«Пропонований штурм промзони «Азовсталі» вважаю недоцільним. Наказую його скасувати. Цей той випадок, коли ми повинні думати… про збереження життів і здоровʼя наших солдатів і офіцерів. Не треба лізти в ці катакомби і повзати там під землею цими промисловими обʼєктами», – сказав Путін на відеокадрах, показаних російським телебаченням зранку 21 квітня.

Він не уточнив, чи триватиме бомбардування території підприємства.

Вранці 20 квітня командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський («Волина») закликав іноземні держави терміново провести «екстракцію» з Маріуполя – вивезти кілька сотень військових і цивільних з «Азовсталі» у безпечне місце, щоб врятувати від російських сил.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць.