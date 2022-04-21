МЗС закликало до «термінової» евакуації з «Азовсталі» в Маріуполі

Українська армія продовжує чинити опір у Маріуполі, але ситуація на заводі «Азовсталь», де перебувають військові та цивільні, «критична» – про це заявляє Міністерство закордонних справ України 21 квітня.

«Сотні цивільних, дітей, поранених українських захисників у пастці в укриттях заводу. В них майже немає їжі, води, критично необхідних медикаментів», – повідомляє відомство.

МЗС вказує на те, що «Азовсталь» зазнає постійних бомбардувань Росії, а українці, які там переховуються, не довіряють російським військам, побоюючись депортації, вбивств та катувань.

«Необхідний терміновий гуманітарний коридор із заводу «Азовсталь» із гарантіями безпеки для людей», – стверджують у міністерстві.

Дипломатичне відомство вказує на відповідальність Росії у воєнних злочинах та, зокрема, вбивствах мирних людей.

«Загарбники вбили та піддали катуванням тисячі цивільних. Вони діють як терористи. Росія повинна припинити свої воєнні злочини, мати справу з наслідками, посиленням санкцій та подальшою ізоляцією», – додає пресслужба МЗС.

Раніше сьогодні президент Росії Володимир Путін наказав російському міністрові оборони Сергію Шойгу заблокувати контрольований українськими силами металургійний комбінат «Азовсталь» у Маріуполі так, «щоб муха не пролетіла».

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Вранці 20 квітня командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський («Волина») закликав іноземні держави терміново провести «екстракцію» з Маріуполя – вивезти кілька сотень військових і цивільних з «Азовсталі» у безпечне місце, щоб врятувати від російських сил.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць.