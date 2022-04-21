Венедіктова розповіла, як Офіс генпрокурора фіксує воєнні злочини у Маріуполі

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповіла, як Офіс генпрокурора фіксує воєнні злочини у Маріуполі.

«Прокурори на кордоні та в місцях пропуску допитують усіх біженців з метою надати їм статус потерпілого в кримінальному провадженні, щоб потім у людини були і права і можливість отримати компенсацію від воєнних злочинців. Статус потерпілого отримують ті люди, які в цьому воєнному злочині потерпілі: тобто чи це було бомбардування щодо їнього житла, чи то вони втратили родичів, бо їх вбили, і т.д.», – зазначила вона.

За словами Венедіктової, те, що такі свідчення прокурори отримуть не безпосередньо в Маріуполі, а поза його межами, не має значення, і їхня вага не применшується.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті майже два місяці.

Президент України Володимир Зеленський заявив про неможливість військового розблокування Маріуполя на Донеччині, наголосивши, що для звільнення військових і цивільних жителів, які перебувають на території заводу «Азовсталь», роблять «все можливе».

21 квітня президент Росії Володимир Путін наказав російському міністрові оборони Сергію Шойгу заблокувати контрольований українськими силами металургійний комбінат «Азовсталь» у Маріуполі так, «щоб муха не пролетіла».