«Росія не «захопила» Маріуполь. Вона знищила місто». Cоцмережі про ситуацію в Маріуполі

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць.

Президент України Володимир Зеленський заявив про неможливість військового розблокування Маріуполя на Донеччині, наголосивши, що для звільнення військових і цивільних жителів, які перебувають на території заводу «Азовсталь», роблять «все можливе».

21 квітня президент Росії Володимир Путін наказав російському міністрові оборони Сергію Шойгу, який доповів про «взяття» Маріуполя, заблокувати контрольований українськими силами металургійний комбінат «Азовсталь» у Маріуполі так, «щоб муха не пролетіла».

Соцмережі активно коментують заяву Шойгу і ситуацію у Маріуполі.

Журналіст британської газети The Guardian Ендрю Рот:

«Російські агенції передають термінову новину, що міністр оборони Сергій Шойгу сказав Володимиру Путіну, що Маріуполь перебуває під російським контролем. Але він також сказав Путіну, що все ще 2 тисячі українських солдатів «заблоковані» на заводі «Азовсталь». Звучить, ніби місто все ж не цілком взяте».

Джеймз Вотергауз, журналіст ВВС:

«Україна вимагає, аби Росія дозволила тисячі цивільних та 500 поранених солдатів залишили завод «Азовсталь» в Маріуполі. «Все, чого вони потребують, – це бути евакуйованими сьогодні», – зауважила віцепрем’єр українського уряду Ірина Верещук в телеграмі. Володимир Путін наказав своїм військам закрити територію так, щоб «навіть муха» не пролетіла».

Твітер-аккаунт «Scrubby Trader» дивиться на ситуацію песимістично:

«Захоплення Маріуполя означає, що Росія зараз контролює все Азовське море і офіційно створила сухопутний міст між континентальною Росією та Кримом. Їхня мета зараз зрозуміла – Одеса, але також створення великого котла у східній Україні, взяття в оточення тисяч солдатів у разі успіху».

«Free Ukraine» («Вільна Україна»):

«Путін назвав операцію в Маріуполі «успіхом». Згідно з попередніми даними, близько 22 тисяч цивільних були вбиті в Маріуполі. Місто зруйноване. Вони не могли його взяти понад 50 днів, і близько двох тисяч боєздатних (українських) солдатів все ще тримають там позиції».

Твітер-акаунт «Fuat»:

«Захисники Маріуполя. Герої».

Журналіст Олександр Хребет:

«Україна знову пропонує обміняти російських полонених, тіла загиблих солдатів на захисників Маріуполя і цивільних, які застрягли в місті, включно з тими, хто на металургійному комбінаті «Азовсталь». Але Путіна не зупинити в його кровожерливих намаганнях. Навіть зараз він не турбується про його живих та мертвих солдатів».

Журналіст Ілля Пономаренко:

«Росія ніколи не змінюється: коли диктатор є суто емоційний, заполітизований і хоче, та прагне «візьміть Маріуполь за будь-яку ціну» або «дайте перемогу на Донбасі до 9 травня», і це бере гору над військовими міркуваннями – тоді ціла кампанія йде справді, справді погано».

Депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко:

«В той час, як Путін радіє з приводу «звільнення» Маріуполя, мер Маріуполя каже про 30-метрове масове поховання, яке вирили під містом. Тіла зараз відвозять туди вантажівками для поховання. Росія не «звільнила» і навіть не «захопила» Маріуполь. Вона знищила місто».

Користувач твітера «Mavka Slavka»:

«Врятуйте Маріуполь перед тим, як російські орки не перетворять його в попіл».

МЗС України нагадало про те, яким Маріуполь був до війни:

«Прекрасний і затишний Маріуполь. Місто для життя, подорожей, кохання. Таким був Маріуполь перед тим, як російська армія прийшла і все зруйнувала».