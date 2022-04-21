Путін наказав Шойгу заблокувати «Азовсталь», «щоб муха не пролетіла»

Президент Росії Володимир Путін наказав російському міністрові оборони Сергію Шойгу заблокувати контрольований українськими силами металургійний комбінат «Азовсталь» у Маріуполі так, «щоб муха не пролетіла».

«Пропонований штурм промзони «Азовсталі» вважаю недоцільним. Наказую його скасувати. Цей той випадок, коли ми повинні думати… про збереження життів і здоровʼя наших солдатів і офіцерів. Не треба лізти в ці катакомби і повзати там під землею цими промисловими обʼєктами», – сказав Путін на відеокадрах, показаних російським телебаченням зранку 21 квітня.

Він не уточнив, чи триватиме бомбування території підприємства.

Очільник Росії також сказав, що в разі згоди захисників Маріуполя скласти зброю «російська сторона гарантує їм життя та гідне поводження відповідно до міжнародних правових актів».

20 квітня заступник командира полку «Азов» Святослав «Калина» Паламар сказав, що голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та заступник голови Офісу президента Михайло Подоляк висловили готовність приїхати до Маріуполя для переговорів із російською делегацією щодо долі оточених на комбінаті цивільних.

За його словами, війська РФ продовжують обстріли «Азовсталі», відтак цивільні не можуть його залишити.

Паламар також закликав світ долучитися до гарантій безпеки і наголосив, що «Азов» не прийме умов Росії щодо складання зброї та здачі в полон.