Війська РФ основні зусилля зосереджують на захопленні Маріуполя – Генштаб ЗСУ

Російські війська зосереджують свої основні зусилля на захопленні Маріуполя, зокрема продовжують штурмові дії в районі заводу «Азовсталь», повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«На Донецькому напрямку ворог вів штурмові дії у районі населеного пункту Мар’їнка. Основні зусилля противник зосереджує на захопленні міста Маріуполя, продовжує штурмові дії в районі заводу «Азовсталь». Ворог веде бойові дії в районі населених пунктів Велика Новосілка, Рівнопіль і Сторожеве. Продовжує здійснювати логістичне забезпечення військ», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому вранці 20 квітня.

Крім того, продовжується ведення бойових дій у районах населених пунктів Кремінна, Торське і Зелена Долина.

«Ворог здійснює перегрупування з метою подальшого наступу у напрямку на населений пункт Лиман. Противник намагається здійснювати наступ із метою просування вглиб населеного пункту Попасна. Після спроб штурму російськими окупантами в Рубіжному та Сєвєродонецьку, до місцевої лікарні міста Новоайдар досправлено близько 130 поранених військовослужбовців противника. Точна кількість наразі уточнюється», – повідомили в Генштабі.

На Волинському, Поліському і Сіверському напрямках загарбники активних дій не проводили, кажуть у командуванні.

«На Слобожанському напрямку ворог здійснює перегрупування і поповнення запасів. Продовжує часткове блокування Харкова й обстріли міста. На Ізюмському напрямку противник здійснив спробу наступу в напрямку Сулигівка, Дібрівне. Ворог намагається проводити повітряну розвідку напрямків наступу із застосуванням безпілотних літальних апаратів «Орлан-10», – йдеться в повідомленні.

На Південнобузькому напрямку, за даними Генштабу, сили РФ зосереджують основні зусилля на утриманні займаних рубежів, здійснюють обстріли позицій українських військ, ведуть бойові дії в районі населеного пункту Олександрівка.

«У подальшому російські окупанти продовжать здійснювати вогневий вплив на позиції наших військ та ведення бойових дій з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області», – прогнозують у Генштабі.

Там також додали, що війська РФ не припиняють завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової і цивільної інфраструктури по всій території України.