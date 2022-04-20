Війська РФ основні зусилля зосереджують на захопленні Маріуполя – Генштаб ЗСУ

Російські війська зосереджують свої основні зусилля на захопленні Маріуполя, зокрема продовжують штурмові дії в районі заводу «Азовсталь», повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
«На Донецькому напрямку ворог вів штурмові дії у районі населеного пункту Мар’їнка. Основні зусилля противник зосереджує на захопленні міста Маріуполя, продовжує штурмові дії в районі заводу «Азовсталь». Ворог веде бойові дії в районі населених пунктів Велика Новосілка, Рівнопіль і Сторожеве. Продовжує здійснювати логістичне забезпечення військ», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому вранці 20 квітня.
Крім того, продовжується ведення бойових дій у районах населених пунктів Кремінна, Торське і Зелена Долина.
«Ворог здійснює перегрупування з метою подальшого наступу у напрямку на населений пункт Лиман. Противник намагається здійснювати наступ із метою просування вглиб населеного пункту Попасна. Після спроб штурму російськими окупантами в Рубіжному та Сєвєродонецьку, до місцевої лікарні міста Новоайдар досправлено близько 130 поранених військовослужбовців противника. Точна кількість наразі уточнюється», – повідомили в Генштабі.
На Волинському, Поліському і Сіверському напрямках загарбники активних дій не проводили, кажуть у командуванні.
«На Слобожанському напрямку ворог здійснює перегрупування і поповнення запасів. Продовжує часткове блокування Харкова й обстріли міста. На Ізюмському напрямку противник здійснив спробу наступу в напрямку Сулигівка, Дібрівне. Ворог намагається проводити повітряну розвідку напрямків наступу із застосуванням безпілотних літальних апаратів «Орлан-10», – йдеться в повідомленні.
На Південнобузькому напрямку, за даними Генштабу, сили РФ зосереджують основні зусилля на утриманні займаних рубежів, здійснюють обстріли позицій українських військ, ведуть бойові дії в районі населеного пункту Олександрівка.
«У подальшому російські окупанти продовжать здійснювати вогневий вплив на позиції наших військ та ведення бойових дій з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області», – прогнозують у Генштабі.
Там також додали, що війська РФ не припиняють завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової і цивільної інфраструктури по всій території України.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.
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