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Війська РФ обстріляли лікарню на Миколаївщині – голова облради

Скільки саме людей постраждало, не повідомляється

Російські війська завдали ударів по лікарні в Баштанці Миколаївської області, є поранені, повідомила у фесбуці голова обласної ради Ганна Замазєєва.

«Знищене відділення діалізу, приймальне відділення, операційна без склопакетів... Є постраждалі... Дякувати Богу, в Баштанці все обійшлося без смертей і не постраждали діти. Ми обов’язково усе відремонтуємо», – повідомила Замазєєва.

Скільки саме людей постраждало, не повідомляється.

Минулого тижня Міністерство охорони здоров’я повідомило, що з моменту повномасштабного російського вторгнення в Україні пошкоджено понад 300 лікарень, більш ніж два десятки повністю знищені.

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