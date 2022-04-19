Без води, але з гривнею та фільтраційними таборами. Як зараз живуть окуповані частини Донбасу

Окупована територія Донбасу розширилася з 24 лютого 2022 року. Жителі до цього вільної частини Луганської та Донецької областей, що опинилися під контролем окупаційних адміністрацій, змушені пристосовуватись до нових умов існування. Змінилася ситуація і на тій частині областей, яка була під владою російських сил з 2014-го. Радіо Донбас.Реалії розповість, чим відрізняється ситуація на цих двох типах окупованих територій, і що найбільше турбує українців там.

У Донецьку майже немає води

Вже кілька тижнів в окупованому Донецьку (Горлівці, Ясинуватій, Макіївці, Харцизську...) серйозні проблеми з водопостачанням. У деяких районах його немає взагалі. У центрі Донецька вода подається по годинах. Причиною стало пошкодження обладнання каналу Сіверський Донець – Донбас. Активні бойові дії не дозволяють його поремонтувати. За повідомленнями підконтрольної Росії адміністрації, води у Донецьку вистачить не більше, ніж на місяць.

Особливість цієї ситуації ще й в тому, що раніше у підтримці роботи водогону були зацікавлені обидві сторони війни, адже після Донецька вода по водогону йшла далі у бік Волновахи та Маріуполя. Тепер всі ці території окуповані або оточені, а інфраструктура у містах знищена.

Пристосування до окупації

У містах Донецької та Луганської областей, що нещодавно потрапили під окупацію, люди опинилися перед новою реальністю. Це стосується комунальних послуг, освіти, транспорту, соціальних виплат.

Окупаційна влада запустила автобусні маршрути у Донецьк з Волновахи та Вугледару, у Луганськ зі Старобільська та Сватового.

Місцеві жителі розповідають, що перед в’їздом у Донецьк людей перевіряють на наявність специфічних татуювань, а смартфони - на підозрілі фотографії та листування.

Навчальний процес на нещодавно окупованих територіях намагаються якомога швидше перевести на російські рейки. Окрім зруйнованих шкіл, очевидно, постане питання зміни навчальної програми.

Переведення окупованих територій на розрахунок російськими рублями змусило людей міняти готівку, з'явилися ділки, які оголошують в соцмережах про такі послуги і пропонований курс: від 2,3 до 2,5. У містах ОРДЛО (усіх, навіть окупованих в 14-му) тимчасово дозволили розраховуватися українською гривнею: вочевидь, рубль просто не можуть доставити.

Українського мобільного зв’язку більше немає на новоокупованих територіях. Людей, які ніколи не стикалися з реаліями невизнаної території, цікавить, чи можна телефонувати з «Лугаком» та «Фенікс» – мобільних операторів угруповань «ЛДНР», на українські номери: цими запитанням наповнені чати містечок... Ті, хто жив в окупації до цього, чудово знають, що такої можливості немає.

Перевізники

З окупованих територій Донбасу немає можливості потрапити на вільну частину України напряму, а лише в об’їзд. До 24 лютого 2022 року ще існувала можливість їздити через територію Росії та Харківську область, плюс вснував пішохідний перехід у Станиці Луганській. Зараз таких можливостей немає. Єдиний маршрут для потрапляння на волю: Росія - країни Балтії - Польща - Україна, або Росія - Туреччина - країни ЄС - Україна. Тепер у таких же умовах і люди, які ще нещодавно жили на підконтрольній Україні частині області й могли вільно поїхати в будь-яку точку країни. Таким способом також намагаються виїхати з Росії ті, кого вивезли туди з Маріуполя та Волновахи.

Обстріли

З початком широкого вторгнення значно активізувалися бойові по всій лінії розмежування, й від цього страждають люди, які живуть у безпосередній близькості до неї. Особливо дістається Донецьку та Горлівці: вихідні та вхідні артилерійські постріли знову стали звичним явищем, фіксуються розміщення вогневих позицій в цивільній забудові, а над Донецьком часто заходить на атаки російська ударна авіація. Це не порівняти зі зруйнованими Маріуполем, Волновахою чи Черніговом (по українській території працює авіація та балістичні ракети), але південно-західні та північно-західні райони міста мають багато пошкоджень. Оскільки часом ці пошкодження є занадто сильними як для ствольної артилерії, існує підозра, що туди можуть приземлятися і снаряди самих російських військ, які запускаються в районі КПП Успенка в Ростовській області, адже реактивні системи з дальністю стрільби близько ста кілометрів немає сенсу використовувати ЗСУ впритул до позицій бойовиків.

Примусова мобілізація

Багато чоловіків призовного віку у ОРДЛО вже більше двох місяців не виходять з дому, побоюючись примусової мобілізації. До лав підконтрольних Росії збройних угруповань забирають просто на вулиці, з робочого місця та навіть обманом - збираючи чоловіків на якийсь захід.

Багатьом на окупованих територіях відомо про погане забезпечення таких мобілізованих, а також те, що через погану підготовку вони зазнають великих втрат, про які окупаційні адміністрації воліють не повідомляти.

Загалом, прийшовши на новозахоплені території, Росія намагається діяти вже перевіреними на Донецьку та Луганську методами, проте у значно стисліші терміни: людей миттєво ізолюють інформаційно, створюють проросійські чати в соцмережах та вмикають російське мовлення, а щодо України поширюють кілька основних посилів: що вона зазнає поразки, що виходу на підконтрольну їй територію немає, а міста тепер не окуповані, а "звільнені".

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