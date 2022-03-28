Коло через всю Європу. Як люди з Донецька зараз потрапляють до Києва

У Київ через країни Балтії та в Одесу через Румунію: попри широкомасштабне російське вторгнення, яке триває, жителі окупованої ще у 2014 році частини Донбасу намагаються потрапити у вільні міста України, чи, навпаки доїхати в ОРДЛО. Радіо Донбас.Реалії розповідає, які божевільні маршрути пропонують перевізники, та скільки зараз коштує потрапити з Донецька у Львів чи Київ.

Ще від березня 2020 року, коли КПВВ на лінії розмежування виявилися заблокованими, люди знаходили шляхи потрапити з Донецька та Луганська на підконтрольну частину України. Переважно, це був «напівлегальний» шлях через захоплену ділянку українсько-російського кордону з виїздом на територію Росії, а потім заїздом назад в Україну у Харківській області. Радіо Донбас.Реалії неодноразово розповідало про ці маршрути, їхню вартість, юридичні перепони та складнощі, пов’язані з цим. Тепер там активна війна, і про шлях з Росії не може бути й мови.

Після 24 лютого 2022 року припинилося сполучення України з Росією (та Білоруссю, яка потенційно могла би стати альтернативним варіантом пересування).

Але навіть у таких обставинах охочі потрапити на підконтрольну частину не зникли та шукають шляхи пересування не тільки з ОРДЛО, подалі від бойових дій, але й у зворотному напрямку.

Перевізники пропонують різні варіанти. Один з них – шлях за маршрутом Донецьк–Москва–Даугавпилс (Латвія)–Каунас (Литва)–Варшава–Люблін– Львів–Хмельницький–Вінниця–Київ. Загалом переїзд Донецьк-Київ пропонують за 350 Євро!

Деякі перевізники пропонують дістатися до Москви самостійно: там людей заберуть та відправлять до Львова, чи навіть Одеси, звідки вони вже можуть поїхати у Київ чи інші міста України. Ось як виглядає схема подібних переміщень на карті.

Довжина такого маршруту – не менше, ніж 3,5 тисяч кілометрів. А якщо їхати, не зупиняючись, без затримок на перетин кордонів, туалет, сон та їжу, він займає... 50 годин.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)