Міноборони США: Україна отримала посилення своєї авіації

Україна отримала від інших країн допомогу для посилення своєї авіації, повідомив речник Міністерства оборони США Джон Кірбі.

«Вони зараз мають більше працездатних винищувачів, ніж два тижні тому. І це не випадково, це тому, що інші країни, які мають досвід роботи з такими типами літаків, змогли допомогти їм отримати більше літаків», – сказав Кірбі на брифінгу 18 квітня, додавши, що ця допомога була не від США.

На уточнювальне запитання про те, чи йдеться про додаткові літаки і скільки їх, речник Пентагону відповів: «Я б просто сказав, не вдаючись у подробиці щодо того, що надають інші країни, що вони отримали додаткові платформи і деталі, щоб мати можливість збільшити розмір їхнього повітряного флоту. На цьому я б зупинився».

Кірбі уточнив, що під платформою в цьому випадку мається на увазі літак. «У даному випадку платформа – це літак. Вони отримали додаткові літаки і деталі для літаків, щоб допомогти їм підняти більше літаків у повітря», – сказав він.

16 квітня телеканал CNN із посиланням на представника Білого дому повідомив, що військова допомога від США в рамках нового пакету на суму 800 мільйонів доларів вже «почала надходити» до України.

13 квітня адміністрація президента Джо Байдена санкціонувала надання Україні додаткової зброї, боєприпасів та іншої допомоги у сфері безпеки на 800 мільйонів доларів.

Тоді ж стало відомо, що американське оборонне відомство розглядає можливість надання Україні в новому пакеті військової допомоги вертольотів Мі-17 і позашляховиків Humvee, про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на представників Білого дому. Повідомлялося, що може йтися і про надання гаубиць, безпілотників берегового захисту, а також костюмів радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

Минулого тижня представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що «ніщо не змусить» адміністрацію Джо Байдена відмовитися від підтримки України. Так він відповів на запитання CNN про вплив російської ноти із попередженням про «наслідки» постачання зброї в Україну.