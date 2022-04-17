Військова допомога у рамках нового пакету США «почала надходити» в Україну – CNN

Військова допомога від США в рамках нового пакету на суму 800 мільйонів доларів вже «почала надходити» до України, повідомив 16 квітня телеканал CNN із посиланням на представника Білого дому.

Подробиць у повідомленні немає. Офіційно цю інформацію представники влади США і України не коментували.

13 квітня адміністрація президента Джо Байдена санкціонувала надання Україні додаткової зброї, боєприпасів та іншої допомоги у сфері безпеки на 800 мільйонів доларів.

Тоді ж стало відомо, що американське оборонне відомство розглядає можливість надання Україні в новому пакеті військової допомоги вертольотів Мі-17 і позашляховиків Humvee, про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на представників Білого дому. Повідомлялося, що може йтися і про надання гаубиць, безпілотників берегового захисту, а також костюмів радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

Цього тижня представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що «ніщо не змусить» адміністрацію Джо Байдена відмовитися від підтримки України. Так він відповів на запитання CNN про вплив російської ноти із попередженням про «наслідки» постачання зброї в Україну.