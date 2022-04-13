Білий дім про розмову Байдена із Зеленським: Україна отримає зброї на 800 млн дол

Білий дім розповів про деталі нової телефонної розмови президента США Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським, у перебігу якої йшлося про додаткову допомогу Україні у сфері безпеки.

Згідно з повідомленням, адміністрація Байдена санкціонує надання Україні додаткової зброї, боєприпасів та іншої допомоги у сфері безпеки на 800 мільйонів доларів.

«Поки Росія готується посилити свої атаки на Донбасі, Сполучені Штати продовжать надавати Україні можливості для самозахисту. Цей новий пакет допомоги включатиме багато з уже наданих нами високоефективних систем озброєнь, а також нові можливості, адаптовані до ширшого наступу, який, як ми очікуємо, Росія почне на сході України. Ці нові можливості включають артилерійські системи, артснаряди та бронетранспортери. Я також схвалив передачу додаткових вертольотів. Крім того, ми продовжуємо сприяти передачі значних сил та коштів від наших союзників та партнерів по всьому світу», – цитує Байдена Білий дім.

Президент США додав: «Ми не можемо зараз відпочивати. Як я запевнив президента Зеленського, американський народ і надалі підтримуватиме хоробрий український народ у його боротьбі за свободу».

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із президентом США Джо Байденом додатковий пакет оборонної та можливої макрофінансової підтримки України, а також посилення санкцій проти РФ.

«Продовжив постійний діалог із президентом США. Оцінили російські воєнні злочини. Обговорили додатковий пакет оборонної та можливої макрофінансової підтримки України. Домовилися про посилення санкцій», – написав Зеленський у твітері.

Президент США Джо Байден раніше повідомляв, що перебуває на постійному зв’язку з президентом України Володимиром Зеленським відколи Росія вторглася в Україну.

Сьогодні стало відомо, що американське оборонне відомство розглядає можливість надання Україні в новому пакеті військової допомоги вертольотів Мі-17 та позашляховиків Humvee, повідомило видання The Washington Post із посиланням на представників Білого дому. Повідомлялося, що може йти мова і про надання гаубиць, безпілотників берегового захисту, а також костюмів радіаційного, хімічного та біологічного захисту.