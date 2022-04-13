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Білий дім про розмову Байдена із Зеленським: Україна отримає зброї на 800 млн дол

«Ми не можемо зараз відпочивати», сказав Джо Байден, коментуючи підтримку боротьби України проти російського вторгнення

Білий дім розповів про деталі нової телефонної розмови президента США Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським, у перебігу якої йшлося про додаткову допомогу Україні у сфері безпеки.

Згідно з повідомленням, адміністрація Байдена санкціонує надання Україні додаткової зброї, боєприпасів та іншої допомоги у сфері безпеки на 800 мільйонів доларів.

«Поки Росія готується посилити свої атаки на Донбасі, Сполучені Штати продовжать надавати Україні можливості для самозахисту. Цей новий пакет допомоги включатиме багато з уже наданих нами високоефективних систем озброєнь, а також нові можливості, адаптовані до ширшого наступу, який, як ми очікуємо, Росія почне на сході України. Ці нові можливості включають артилерійські системи, артснаряди та бронетранспортери. Я також схвалив передачу додаткових вертольотів. Крім того, ми продовжуємо сприяти передачі значних сил та коштів від наших союзників та партнерів по всьому світу», – цитує Байдена Білий дім.

Президент США додав: «Ми не можемо зараз відпочивати. Як я запевнив президента Зеленського, американський народ і надалі підтримуватиме хоробрий український народ у його боротьбі за свободу».

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із президентом США Джо Байденом додатковий пакет оборонної та можливої макрофінансової підтримки України, а також посилення санкцій проти РФ.

«Продовжив постійний діалог із президентом США. Оцінили російські воєнні злочини. Обговорили додатковий пакет оборонної та можливої макрофінансової підтримки України. Домовилися про посилення санкцій», – написав Зеленський у твітері.

Президент США Джо Байден раніше повідомляв, що перебуває на постійному зв’язку з президентом України Володимиром Зеленським відколи Росія вторглася в Україну.

Сьогодні стало відомо, що американське оборонне відомство розглядає можливість надання Україні в новому пакеті військової допомоги вертольотів Мі-17 та позашляховиків Humvee, повідомило видання The Washington Post із посиланням на представників Білого дому. Повідомлялося, що може йти мова і про надання гаубиць, безпілотників берегового захисту, а також костюмів радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

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