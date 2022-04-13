«Росія не планує зупинятися». Зеленський закликав Захід надати зброю вже зараз і оприлюднив перелік необхідного

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія не планує зупинятися на Україні, а щоб українські військові могли захищати світ від російської агресії, потрібен конкретний перелік зброї.

«Росія не планує зупинятися на Україні. Пропагандистська машина Путіна відкрито заявляє, що Європа є «наступною логічною метою» після України. Тож або Захід допоможе Україні зупинити Путіна зараз, або Путін продовжить розширювати свою Російську імперію, вбиваючи при цьому тисячі жінок і дітей. Він уже зробив це в Маріуполі, Харкові, Бучі та інших містах України», – сказав він у зверненні.

Він наголошує, що Україні потрібен конкретний перелік зброї, аби продовжувати «героїчно захищати світ від російської агресії».



Зеленський звернувся до громадян усього світу з проханням допомогти донести до урядів, адміністрацій президентів, керівників країн реальні потреби України, які допоможуть зупинити війну.



« Нам терміново потрібна важка артилерія, важка бронетехніка, системи протиповітряної оборони та літаки: артилерійські установки (калібр 155 мм) і боєприпаси; артилерійські снаряди (калібр 152 мм). Якомога більше; реактивні системи залпового вогню: «Град», «Ураган» або американський M142 HIMARS; БТР (бронетранспортери, бойові машини піхоти тощо); танки (Т-72, американські або німецькі аналоги); системи ППО (С-300, «Бук» або подібні сучасні західні системи протиповітряної оборони); бойова авіація», – уточнив він.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».