США передасть Словаччині комплекс Patriot на заміну системи ППО, наданій Україні – Байден

Президент США Джо Байден подякував Словаччині за передачу Україні системи протиповітряної оборони С-300 радянського виробництва і заявив, що система буде замінена американською системою Patriot.

За словами Байдена, президент України Володимир Зеленський піднімав у розмовах з ним необхідність передачі надання Україні таких систем.

«Щоб уможливити цю передачу та забезпечити безпеку Словаччини, Сполучені Штати перемістять американську ракетну систему Patriot до Словаччини», – йдеться в заяві президента США від 8 квітня.

Байден зазначив, що, хоча російські військові «можливо, не досягли своєї мети захопити Київ», вони продовжують скоювати «жахливі акти жорстокості проти українського народу».

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«Я доручив своїй адміністрації не шкодувати зусиль, аби визначити та надати українській армії прогресивне озброєння, яке їм потрібне, аби захистити свою країну», – додав він.

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер під час візиту до Києва підтвердив, що ця країна надала Україні систему ППО С-300.

Росія почала широкомасштабне вторгнення на територію України 24 лютого за наказом президента Володимира Путіна. Київ неодноразово просив НАТО закрити небо над країною, щоб зупинити бомбардування та авіанальоти російської армії. Однак на прохання «закрити небо» над Україною НАТО та особисто лідери більшості західних країн відповідають відмовою.

Раніше у своєму відеовиступі перед Конгресом США президент України Володимир Зеленський вкотре закликав закрити небо над Україною або надати Києву системи протиповітряної оборони С-300 й авіацію.