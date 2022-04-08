Посадовці ЄС, прем’єр Словаччини прибули до Києва

Двоє високопоставлених чиновників Європейського союзу і прем’єр-міністр Словаччини прибули до Києва 8 квітня, щоб засвідчити підтримку України на тлі неспровокованого вторгнення Росії.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель і прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер мають провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Геґер написав у твітері, що вони прибули з пропозиціями щодо торгівлі та гуманітарної допомоги для України.

За словами голови словацького уряду, планують «запропонувати варіанти транспортування зерна, зокрема пшениці». Україна є великим світовим постачальником пшениці, а війна Росії проти України створює дефіцит, особливо на Близькому Сході.

Геґер додав, що під час візиту він і представники ЄС хочуть допомогти Україні на її шляху до більш тісних зв’язків з Євросоюзом через «створення команди реформ».

Посадовці вирушили на поїзді 7 квітня з невеликого польського міста Перемишль, за 13 кілометрів від українського кордону. Повітряний простір над Україною закритий через війну.

У середині березня до Києва потягом приїхали прем’єр-міністри Польщі, Словенії і Чехії. Минулого тижня місто відвідала президентка Європейського парламенту Роберта Мецола.

Захід посилив санкції проти Росії після міжнародного засудження масових страт цивільних жителів на вулицях Бучі, під Києвом та в інших населених пунктах, які після тимчасової окупації залишили російські війська.