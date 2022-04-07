«Україні потрібно вижити – ми маємо допомогти» – голова Європарламенту Мецола

Європейський союз має підтримати Україну в протистоянні з Росією, «якщо впаде Україна, впадемо ми всі», заявила 7 квітня в інтервʼю грузинській службі Радіо Свобода голова Європарламенту Роберта Мецола.

«Україні потрібно вижити – ми повинні допомогти, зробити так, щоб Україна виграла цю війну, бо інакше вся Європа зазнає краху», – наголосила Мецола.

Вона також визнає, що критично важливою є відмова Європи від купівлі російських енергоносіїв.

«Кінцевою метою має бути нульова енергетична залежність від Кремля, тому що зрештою ми повинні купувати енергію у наших друзів, а не у ворогів», – вказала голова Європарламенту.

Президент України Володимир Зеленський 8 квітня проведе зустріч із керівництвом Європейського союзу, зокрема, х президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Минулого тижня Київ відвідала голова Європарламенту Роберта Мецола. 1 квітня вона зустрілася з представниками влади України, зокрема з президентом Володимиром Зеленським, і виступила у Верховній Раді.