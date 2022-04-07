Зеленський закликав Кіпр перестати надавати привілеї росіянам і зупинити їхні спроби уникнення санкцій

Президент України Володимир Зеленський закликав Кіпр зупинити привілеї для росіян і покласти край їхнім спробам уникнення санкцій. Про це він сказав під час звернення до Палати представників Кіпру.

«Ви можете зупинити чинні привілеї для громадян Росії. Починаючи від так званих золотих паспортів для усіх росіян без винятку і закінчуючи подвійним громадянством для них», – сказав він.



Але Зеленський допускає можливість ставитися до росіян «по-старому» – лише якщо ж буде доведено, що окремі росіяни «засуджують воєнні злочини військових РФ і не мають на меті використовувати юрисдикцію Кіпру для уникнення санкцій».



«Потрібно зупиняти будь-які намагання російських громадян, які потрапили під санкції, обходити ці обмеження», – наголосив він.

Кіпр скасував програму отримання громадянства через інвестиції в економіку країни ще у 2020 році. Це сталося після того, як в ЗМІ з'явилася інформація про те, що з 2017 до 2019 року влада Кіпру, що входить до ЄС, видала «золоті паспорта» 1,4 тис. багатих іноземців, які погодилися в обмін на це інвестувати в економіку країни. З'ясувалося, що деякі з людей, котрі отримали такі паспорти, підозрюються або визнані винними у відмиванні грошей, корупції та інших злочинах.