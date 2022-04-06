«Для зупинення війни потрібно значно більше» – Зеленський про нові санкції проти Росії

Президент України Володимир Зеленський вважає, що нові пакети санкцій проти Росії, оголошені країнами Заходу 6 квітня, мають «ефектний вигляд, але цього замало».

«Ми продовжимо наполягати на повному блокуванні російської банківської системи від міжнародних фінансів. Також продовжимо наполягати на тому чи іншому форматі відмови демократичного світу від російської нафти. Ембарго на постачання російської нафти все одно буде застосоване. Формат буде знайдений… Казначейство США призупинило можливість Росії використовувати рахунки в американських банках та відповідні активи для обслуговування боргу. Це відчутно. І я вдячний за це. Але для зупинки війни треба зробити ще значно більше. Якщо не буде справді болісного пакету санкцій проти Росії і якщо не буде реально необхідного нам постачання зброї, то Росія розглядатиме це як дозвіл розпочати нову криваву хвилю на Донбасі. Ще можна цього не допустити», – сказав Зеленський у відео, оприлюдненому в ніч на 7 квітня.

США запроваджують новий пакет санкцій проти Росії. Білий дім заявив 6 квітня, що дві дочки президента Росії Володимира Путіна підпадають під фінансові санкції США, як і дружина та донька глави МЗС Росії Сергія Лаврова, колишній президент Росії Дмитро Медведєв та інші. «Сбербанк», який є найбільшою фінансовою установою Росії, потрапив під санкції повного блокування, такі ж заходи стосуються приватного «Альфа-Банку», основними акціонерами якого тривалий час вважалися люди, близькі до оточення Путіна. Санкції також передбачають заборону на нові інвестиції в Росію.

Очікується, що Європейський союз зробить подібну заяву 7 квітня.

6 квітня Велика Британія також запровадила санкції проти «Сбербанку» і восьми російських олігархів.