Байден: санкції зведуть нанівець досягнення Росії за 15 років

Президент США Джо Байден 6 квітня у Вашингтоні прокоментував новий пакет санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну.

«Лише за один цей рік наші санкції зведуть нанівець усе, що російська економіка зуміла додати за останні 15 років, тому що ми відрізали Росію від технологій, таких, як імпорт новітніх напівпровідників, компонентів для квантових технологій, безпечне кодування інтернет-операцій – від усього , що їм необхідне для того, щоб залишатися конкурентоспроможними в XXI столітті. Ми заблокуємо здатність російської економіки до зростання на довгі роки», – наводить слова Байдена «Голос Америки».

Президент США згадав і про приватні корпорації, що йдуть з російського ринку.

Байден анонсував запровадження нових санкцій: «Ми розширюємо список повністю заблокованих державних компаній. Ці компанії – провідні джерела доходів серед тих, що належать уряду Росії, і Путін використовує їхні фонди для себе та для ведення своєї війни в Україні». Президент США згадав і санкції проти російських великих бізнесменів.

6 квітня був опублікований новий список санкцій, до якого увійшли високопоставлені російські чиновники, а також «Сбєрбанк», «Альфа-Банк» і повʼязані з ними компанії. 7 квітня очікується публікація нового списку корпорацій, що потрапили під санкції.

Байден також повідомив про постачання Україні нового військового обладнання, зокрема протитанкового.

Як зазначає «Голос Америки», аналітики прогнозують, що результатом санкцій Заходу стане скорочення економіки РФ цього року на 15 відсотків.