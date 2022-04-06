У США порушена кримінальна справа проти бізнесмена Малофеєва

Міністерство юстиції США 6 квітня висунуло проти російського бізнесмена Костянтина Малофеєва звинувачення у порушенні санкцій, запроваджених проти Росії.

Як заявили прокурор Південного округу Нью-Йорка та представник ФБР, проти Малофеєва порушено кримінальну справу. За даними слідства, він найняв американського громадянина Джека Хеніка, який працював у його проєктах у Росії та Греції. За допомогою Хеніка Малофеєву також вдалося переказати близько 10 мільйонів доларів, що перебували в американському банку, до грецького банку – на порушення санкцій проти Малофеєва, згідно з якими його активи в США мають бути заморожені.

Санкції проти Малофеєва, засновника орієнтованого на шовіністичну аудиторію «Царьград ТВ», були запроваджені ще в 2014 році через його роль в анексії Криму та війні на Донбасі.

Малофеєва називають «православним олігархом», йому належать медіа, які мають надзвичайно войовничу позицію щодо України. Його імʼя повʼязували з фінансовою та організаційною підтримкою так званої «російської весни» в 2014 році. Як нагадав представник ФБР Майкл Дрісколл, нещодавно Малофеєв назвав вторгнення Росії в Україну «священною війною». Крім того, він продовжує фінансувати засоби інформації, які підтримують агресію.

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