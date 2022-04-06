Кількість загиблих внаслідок обстрілу у Вугледарі зросла до 4 – голова Донецької ОВА

Внаслідок обстрілу Вугледара загинули четверо людей, повідомляє голова обласної військової цивільної адміністрації Павло Кириленко 6 квітня.

«Вранці ворог цинічно обстріляв мирних мешканців Вугледара, які прийшли отримати гуманітарну допомогу. В результаті обстрілу – четверо загиблих і четверо поранених», – повідомляє голова області.

Крім того, за його даними, під обстріли двічі потрапила Очеретинська громада. Внаслідок цього загинула одна людина, пошкоджені щонайменше шість житлових будинків, дитячий садок і нежитлове приміщення.

«У Мар’їнській громаді внаслідок обстрілу поранено четверо цивільних, пошкоджено два будинки. Також сьогодні росіяни відкрили вогонь в напрямку Гродівки і Новогродівки», – заявив Кириленко.

У ефірі національного телемарафону він зазначив, що наразі евакуація з області пожвавилася.

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«Я робив ці заклики (евакуюватися – ред.) постійно, але так трапляється, людський фактор – вже коли в певних ЗМІ почали розміщувати і розбирати мої заклики, щоб люди виїздили з території області, це вже більш дієвий результат має», – сказав голова ОВА.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих території Ірина Верещук 6 квітня закликала жителів населених пунктів на сході України, для яких є загроза наступу російських військ, евакуюватися. Йдеться передусім про Донецьку та Луганську область, а також частину Харківської області.