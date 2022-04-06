Дніпропетровщина: крім удару по нафтобазі, ракети РФ влучили у резервуари з мазутом

В управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області повідомили, що минулої ночі, крім вже відомого факту знищення нафтобази, російські ракети влучили також у резервуари з мазутом.

«Вчора увечері через ворожу атаку сталися вибухи на одному з об’єктів у Новомосковському районі. Загорілися резервуари з мазутом. Площа пожежі – 500 м². Станом на ранок її вже ліквідовано. Постраждалих немає», – повідомили в ДСНС.

У відомстві уточнили, що по факту знищення вогнем через обстріл військ РФ нафтобази у Синельниківському районі, сталася пожежа в екосистемі – її оперативно ліквідували.

Останнім часом російські війська завдають ракетних ударів по об’єктах із паливом в Україні – вже знищено нафтобази у кількох регіонах. Генеральний штаб ЗСУ таке концентрування ударів по сховищах пального пояснив наміром РФ ускладнити логістичне забезпечення та створити умови для гуманітарної кризи.