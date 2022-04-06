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Війська РФ вночі знищили нафтобазу на Дніпропетровщині – ОВА

Останнім часом російські війська завдають ракетних ударів по об’єктах із паливом в Україні

Російські війська вночі знищили нафтобазу на Дніпропетровщині, а також влучили в один із заводів, повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Ніч була тривожна і складна. Ворог атакував нашу область з повітря і влучив у нафтобазу та один з заводів. Нафтобазу з горючим знищено. На заводі рятувальники й досі приборкують полум’я. Там сильна пожежа, горить пальне», – повідомив Резніченко.

За його словами, кількість постраждалих з’ясовується.

Останнім часом російські війська завдають ракетних ударів по об’єктах із паливом в Україні – вже знищено нафтобази у кількох регіонах. Генеральний штаб ЗСУ таке концентрування ударів по сховищах пального пояснив наміром РФ ускладнити логістичне забезпечення та створити умови для гуманітарної кризи.

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