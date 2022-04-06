Через артобстріл військ РФ у Сєвєвродонецьку горять 10 багатоповерхівок – голова ОВА

На Луганщині внаслідок артилерійських обстрілів військами РФ житлових районів Сєвєродонецька горять 10 багатоповерхових будинків, кількість жертв серед мирного населення встановлюється, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Знову маємо цинічний обстріл житлових районів Сєвєродонецька. Полум’ям охоплено одразу 10 багатоповерхівок, торговельний центр, гаражі – жодного стратегічного, військового об’єкта. «Руський мир» знищує життя на Луганщині», – написав він у своєму телеграмі.



Рятувальники гасять полум’я і розбирають завали.



Російські війська також обстріляли сьогодні цех одного із заводів в Лисичанську та житловий будинок в Рубіжному, додає Сергій Гайдай.

За його даними, війська РФ минулої доби 81 раз обстріляли населені пункти Луганщини – Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Кремінна, Попасна, Гірське, Золоте, Новодружеськ. Внаслідок цих обстрілів пошкоджені 15 об’єктів цивільної інфраструктури та життєзабезпечення, приватні та багатоповерхові будинки.



Влада закликає жителів Харківської, Донецької та Луганської областей негайно евакуюватися через загострення ситуації в регіоні.



Віце-прем'єр Ірина Верещук наголосила, що евакуюватися потрібно зараз, поки є така можливість, щоб потім не «опинитися під вогнем і загрозою загибелі».

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. В перші дні війни колони бронетехніки російської армії з метою оточити Київ дійшли до міст і населених пунктів столичного регіону, завдавши там значних руйнувань і людських жертв через постійні обстріли. Проте наприкінці березня війська РФ змінили тактику, як кажуть у Генштабі ЗСУ, і тепер це може означати ведення наступальних дій на східному і південному напрямках.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».