«Донбаський сценарій» для Маріуполя. РФ призначила «мера мертвого міста»

4 квітня в Маріуполі Донецької області за підтримки російських військових «призначили» так званого «мера» міста. Ним став представник української партії ОПЗЖ Костянтин Іващенко, повідомила Маріупольська міська рада. Крім того, так званим «секретарем» міськради «призначили» маріупольського депутата, також від ОПЗЖ, Євгена Хармишева. Якою є гуманітарна і воєнна ситуація в заблокованому Маріуполі? Що відомо про «призначеного» російськими військовими «мера» та інших колаборантів? Про це дізнався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Зв’язки з ОПЗЖ та Кримом

У повідомленні міськради наголосили, що російські військові спочатку розбомбили місто Маріуполь, а потім «вирішили поставити своїх маріонеток».

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у коментарі для «Новин Приазов’я» розповів, що йому відомо про «новопризначеного» російськими військовими Костянтина Іващенка.

«Це один із гендиректорів «Азовзагальмашу», той, що був дотичний до його розграбування фактично. І всі ці роки за ним бігали його люди, бо заборгованості із зарплати – мільйони. У 2020 році він балотувався від фракції ОПЗЖ, але головне – інше. В депутатському корпусі маріупольському від цієї ОПЗЖ – це прямий зв'язок із Петром Івановим. Це фактично автор «русской весны», який був депутатом міськради і який сприяв російській окупації, і він намагався зробити революцію, очолити секретаріат та стати мером ще у 2014 році. Це кримінальний авторитет. Але коли місто було деокуповане у 2014 році, він виїхав в Крим (окупований Росією – ред.). За нашою інформацією, і зараз там перебуває. Але це політична зона впливу росіян – то він є її координатором і куратором», – розповів Андрющенко.



За його даними, на початку повномасштабного вторгнення Росії до України Іващенко перебував в окупованому Криму.

Іващенко виїхав і перебував в Криму і 14 березня, коли росіяни відкрили цей перший коридор неофіційний, він повернувся в місто

«З початку війни пан Іващенко виїхав і перебував в Криму і 14 березня, коли росіяни відкрили цей перший коридор неофіційний, він повернувся в місто. Ми пов'язуємо це з тим, що цей коридор було відкрито у тому числі для обміну агентурою. Бо ми знаємо деяких агентів, які вийшли із міста, а Іващенко з'явився у місті. Частина міста була вже під контролем росіян, були безпечні міста, він перебував там, потім він з'явився на відео, як почали роздавати «гуманітарку», як член громади, який «піклується». Потім ми отримали інформацію, що він – не єдиний, це група депутатів від ОПЗЖ колишніх», – сказав речник.



Як стверджує Андрющенко, колаборанти намагалися обдзвонити всіх депутатів, з'ясувати, хто де перебуває, хто в місті, щоб провести нібито позачергову сесію міської ради тим складом і оголосити Іващенка «мером».

Ми чекали, коли вони розіграють цей донбаський сценарій

«Тобто сказати, що керівництва нема, а ми єдині тут залишитись, і от ми беремо владу в свої руки, але до того РНБО призупинила діяльність ОПЗЖ, і це унеможливлювало, і вони отримали від колег по фракції відмову – це стало неможливо. І ми чекали, коли вони розіграють цей донбаський сценарій», – зазначив він.

«Більшість населення має проукраїнську позицію»

Петро Андрющенко вважає, що з часом у Маріуполі можуть розіграти сценарій, подібний до того, який раніше Росія реалізувала на окупованій частині Донбасу.



«Це відповідає тому, якщо подивитися на історію окупації в тому числі Донецька: спочатку ставлять маргінального придурка, потім його прибирають і змінюють вже на когось свого. Такий саме сценарій відіграють і в Маріуполі, це було питанням часу», – сказав Андрющенко.

Там нема з чим співпрацювати, вибачте. Фактично це «керівник» мертвого міста, в якому залишились люди як заручники

«З ними ніхто співпрацювати не збирається, якщо не примусять. Не беремо частку колаборантів, які дійсно є і будуть – ми їх побачимо. А по-друге, там нема з чим співпрацювати, вибачте. Фактично це «керівник» мертвого міста, в якому залишились люди як заручники. Будуть роздавати «гуманітарку» і все», – додав він.

Колишній голова Донецької обласної державної адміністрації Сергій Тарута впевнений, що призначену Росією окупаційну владу в Маріуполі не підтримають.

«Місто перебуває ще під нашим контролем і казати, що там когось призначають, це дуже велике перебільшення. Я не думаю, що хтось буде підтримувати, бо місто показало, що воно бореться за свободу України, за свободу Європи», – зазначив він.

Також Сергій Тарута вважає, що сценарій так званих «ЛДНР» Росія хоче запровадити не лише в Маріуполі, а й на всіх захоплених територіях.

Вони окупували територію «ЛДНР» та зробили повністю депресію без майбутнього

«Безумовно, вони хочуть йти по тому ж сценарію. Там є представники «ЛДНР», яких теж бачили і в Ялті. Далі будуть продовжувати не тільки в Маріуполі, але на всіх захоплених територіях. Ми розуміємо, що немає ніяких перспектив, вони окупували територію «ЛДНР» та зробили повністю депресію без майбутнього. Розумні люди розуміють, нерозумні – може, хтось і піддається, але це не більшість. А більшість, вона завжди мала чітку проукраїнську орієнтацію», – вважає він.



«Росії потрібен порт»

За словами радника мера Маріуполя Андрющенка, вся інфраструктура в місті зруйнована, і відновити її наразі неможливо. Тому єдине, що цікавить Росію – це Маріупольський порт, вважає він.

Їм потрібен виключно порт, для порту вони, може, зроблять якесь містечко для обслуговування

«За нашим аналізом, ми вважаємо, що зі всього міста їм потрібен лише порт. Бо Маріупольський порт – єдиний глибоководний порт на Азовському морі, 14 метрів глибина, тобто для великої перевалки вантажів із Донецької, Луганської областей та в зворотному напрямку. Та, мабуть, із Ростовської – це єдиний порт, який здатен приймати великі судна, у тому числі класу ріка-море. Тобто вони можуть робити велике завантаження у Маріуполі та пускати по Дону десь там далі. Їм потрібен виключно порт, для порту вони, може, зроблять якесь містечко для обслуговування, бо інфраструктура там зараз неможлива для відновлення, від слова зовсім», – зазначив Андрющенко.



За його даними, аби запустити електрику в місто, навіть при відсутності вогню, при наявності кваліфікованого персоналу і при наявності матеріалів, які потрібні, для цього треба два місяці й сотні тисяч доларів.



«Я не думаю, що росіяни будуть це робити, щось на генераторах вони в порту поставлять і все, або кинуть один шлях у приморських районах. Формально для легалізації всього цього буйства окупантів, їм потрібна людина, яка буде галдіти по телеку і роздавати гуманітарні російські подачки людям», – додав Андрющенко.

Сергій Тарута також вважає, що Росія прагне захопити Маріуполь через його промислові і портові потужності, а також тому, що не змогла цього зробити у 2014 році.

«Ми змогли утримати, зробили фортифікаційну лінію, яку вони (російські сили – ред.) не змогли подолати. Воювали вони тоді через гібридну стратегію, тоді ми залучали не авіацію, не ракети, ми тоді витримали і не дали реалізовувати план «новораші». Маріуполь 8 років розвивався, люди поверталися, стало ще більше, ніж було, 7 університетів, 2 заводи. 30% металургійного виробництва – це Маріуполь. Безумовно, це найпотужніше промислове місто. Це промисловість, валютна виручка для країни. Це ще й порт – найбільший порт в Азовському морі. Це важливе місто, а ще воно стало символом після того, як вони його не змогли захопити», – підкреслив Тарута.

Переговори з Туреччиною

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Бучі Київської області 4 квітня визнав, що однією з найскладніших зараз в Україні є ситуація з Маріуполем. Відповідаючи на запитання журналістів, президент наголосив, що сподівається на посередництво Туреччини в цьому питанні.

Народний депутат України, заступник Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз повідомив «Новинам Приазов’я», що переговори про посередництво Туреччини в питанні Маріуполя тривають, і чи погодиться на якісь кроки Росія – наразі невідомо.



«Ця інформація дійсно є, і над нею працюють. Я розмовляв з послом Туреччини в Україні. Він підтвердив, що у цьому напрямку зараз всі працюють. Наскільки це буде реалізовано, це важко сказати. Але в цьому напрямку дуже активно зараз всі працюють. Погодиться на це Росія і в якому обсязі – це теж важко сказати. Тому що знаємо, зараз запеклі бої там ідуть», – сказав Чийгоз.

Маріуполь залишається в облозі російської армії, повідомляє українська влада. Там – гуманітарна катастрофа. Бої за місто тривають.

За даними влади Маріуполя, за час війни Росії проти України в місті загинули понад 2 тисячі людей, але багато хто може перебувати під завалами. У місті бракує води (ще на початку березня люди топили сніг, зараз і його немає), їжі, немає жодних комунікацій і зв’язку.

Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що військовим шляхом зняти блокаду Маріуполя зараз неможливо, оскільки війська відбивають атаки армії РФ північніше на Донеччині.

Масштабна війна Росії проти України триває із 24 лютого. Росія відмовляється називати своє вторгнення війною і наполягає, що це – «спеціальна військова операція» з метою «демілітаризації та денацифікації». Нині з обласних центрів окупований тільки Херсон, однак російська влада зайшла до кількох менших міст на півдні та сході України. Згодом почали з’являтися повідомлення про переслідування та викрадення проукраїнських активістів, журналістів та представників місцевої влади на територіях, контрольованих російськими військами.