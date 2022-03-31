«Порт, коридор на Крим і шантаж Києва». Для чого Росії потрібен Маріуполь?

Професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету, родом з Маріуполя, Максим Ялі вважає, що блокування Маріуполя і утримування в ньому жителів Росія використовує, в тому числі, для шантажу української влади. Він також зазначив, що для України збереження контролю над Маріуполем Донецької області є важливим для подальшого ведення переговорів з Росією. Більш детально про стратегічне значення Маріуполя для Росії і важливість утримання його українськими військовими читайте в інтерв’ю експерта для проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я».





– Чому для Росії так важливо взяти Маріуполь?

Порт Маріуполя найглибший на Азовському морі. У Росії на Азовському морі немає такого порту

– Є декілька завдань, які переслідує Росія (у Маріуполі – ред.). Зараз вона бачить, що не може окупувати всю територію України і їй потрібні хоч якісь реальні результати перемоги для своїх громадян, щоб пояснити цей де-факто провал так званої «спецоперації». А саме: вийти на адміністративний кордон із Донецькою та Луганською областями. Маріуполь є головною перешкодою. Це найбільше місто, яке контролювалося з 2014 року українською владою. Це була вітрина, багато інвестовано грошей, люди, які приїжджали з Донецька (багато їх туди переїхало – ред.), вони бачили різницю між так званим «руським миром» та незалежною Україною. Це також є перешкода суходолом коридору до Криму, ну і, звичайно, стратегічно – порт, найглибший на Азовському морі. У Росії на Азовському морі немає такого порту. Таганрог – то затока, там мілке море, і вони не можуть використовувати цей порт та Азовське море в цілому. Це будуть ворота.

Кремлю важливо захопити це місто, щоб блокувати український експорт й самим використовувати той порт для військових та економічних цілей

Тобто для так званого «ДНР» та Кремля важливо захопити це місто, щоб блокувати український експорт й самим використовувати той порт для військових та економічних цілей. І, звичайно, зламати дух українського народу, бо методи там використовуються терористичні. Досі утримують, за різними даними, від 150 до 200 тисяч жителів, а може, і більше людей, і використовують як аргумент для шантажу, щоб примусити підписати Зеленського (президента України – ред.) перемир’я на умовах Кремля.



– Який сенс тримати це місто для України?

– Тому що, якщо не втримають Маріуполь, буде важко на перемовинах відстояти та досягти компромісу, якого все одно необхідно буде досягати. Як до цього не стався, будь-яка війна закінчується мирними перемовинами в тих межах, які є. Зеленський і делегація пропонують статус-кво – повернутися до кордонів псевдореспублік та Криму. Звичайно, вони (російськи сили – ред.) до другого етапу перейшли на окупованих територіях – це контроль, рублі, пенсії, розрахунок людей за допомогою цієї гуманітарки, намагаються налагодити хоч якесь життя. А люди, які вийшли з цього пекла, вони надломлені духовно і готові будь-що сприймати, аби не переживати ті жахіття, які вони вже пережили.

Маріуполь перетвориться на величезний Донецький аеропорт

– Як можуть далі розгортатися події навколо Маріуполя?

– Він перетвориться на величезний Донецький аеропорт, функція та сама, там такі ж незламні хлопці залишилися: морпіхи, полк «Азов», інші підрозділи ЗСУ. Звичайно, вони коять дива кожен день, творячи спротив, тому що там в 10 разів перевага ворога, там працює російський спецназ. Там є укріпрайони, де мають триматися наші солдати довго. І це надважлива складова в контексті перемовин з Росією.

Маріуполь залишається в облозі російської армії, повідомляє українська влада. Там – гуманітарна катастрофа. Бої за місто тривають.

За даними влади Маріуполя, за час війни Росії проти України в місті загинули понад 2 тисячі людей, але багато хто може перебувати під завалами. У місті бракує води (ще на початку березня люди топили сніг, зараз і його немає), їжі, немає жодних комунікацій і зв’язку.

Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що військовим шляхом зняти блокаду Маріуполя зараз неможливо, оскільки війська відбивають атаки армії РФ північніше на Донеччині.

Масштабна війна Росії проти України триває із 24 лютого. Росія відмовляється називати своє вторгнення війною і наполягає, що це – «спеціальна військова операція» з метою «демілітаризації та денацифікації». Нині з обласних центрів окупований тільки Херсон, однак російська влада зайшла до кількох менших міст на півдні та сході України. Згодом почали з’являтися повідомлення про переслідування та викрадення проукраїнських активістів, журналістів та представників місцевої влади на територіях, контрольованих російськими військами.