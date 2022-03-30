«Діти вмирають з голоду. Це геноцид, це українська Хіросіма». Тарута про ситуацію у Маріуполі

Влада Маріуполя цього тижня заявила, що місту, де залишається близько 160 тисяч людей, потрібна евакуація всіх жителів. Разом із цим зазначається, що у Маріуполі немає вцілілих будинків, води, їжі, тепла, електроенергії, газу та зв'язку. Колишній голова Донецької обласної державної адміністрації Сергій Тарута повідомив «Новинам Приазов’я», що деякі жителі блокадного Маріуполя ще досі можуть перебувати під завалами. Він також розповів про те, якою бачить нинішню гуманітарну ситуацію, які має дані стосовно евакуації жителів та примусового вивозу людей з міста до Росії.

– Чи ви знаєте, що зараз відбувається у Маріуполі та як ви оцінюєте дії влади із порятунку людей?

– Влада, перш за все центральна, намагається домовитися про коридор (зелений коридор для евакуації жителів Маріуполя – ред.). Коридору як такого немає, зараз вже залучають всі можливості. В тому числі ми бачимо, що Макрон (президент Франції – ред.) намагається домовлятися, я знаю, що Папу Римського до цього залучають, всіх залучають, щоб був реальний коридор. Поки коридору немає, поки йдуть бої в Маріуполі, і як такого гумконвою немає.

Їздять у Маріуполь і вивозять, але вчора одну машину розстріляли. Вже кожен сам по собі

Єдине, що є – це те, що ті, хто хоч якось добираються до Бердянська, тих з Бердянська вивозять, і є практично кожний день автобуси із Запоріжжя до Бердянська, із Бердянська до Запоріжжя. І машини, які ще вириваються (у кого ще залишилося паливо у Маріуполі – ред.), виїжджають на свій страх і ризик.

Я знаю, організовували друзі теж на свій страх і ризик – їздять у Маріуполь і вивозять, але вчора одну машину розстріляли. Вже кожен сам по собі.

Вчора сказали, що один знайомий пішки дійшов – практично з центра міста до Мангуша, а звідти уже попросився на машину і доїхав до Бердянська, а потім із Бердянська до Запоріжжя. І так кожна людина, чи родина сама на свій страх і ризик. А в тій стороні вивозять в сторону Таганрога.

– Що вам відомо про кількість примусово вивезених до Росії?

Росіяни можуть розказувати, що вивезли сто тисяч і це не буде відповідати дійсності

– Я думаю, що цифр точно ми таких поки не маємо. Тільки можуть бути якісь розвіддані в Росії. Але думаю, що так, як брешуть росіяни, то вірити цьому дуже небезпечно. Вони можуть розказувати, що вивезли сто тисяч і це не буде відповідати дійсності.



Проблема із маріупольцями, що зв'язку немає ні з ким. І якщо раніше, поки там не було російської мобільної мережі, що можна було додзвонитися, то зараз це неможливо. І тільки коли вони (маріупольці – ред.) виїжджають вже на контрольовану територію – чи у Запоріжжя, чи у Дніпро – заряджають телефони, і тільки тоді починають дзвонити. Навіть з Бердянська практично не можуть додзвонитися.



– Якою є ваша оцінка подій у Маріуполі?

Дуже багато людей, які заживо в зруйнованих домах під завалами знаходяться і вмирають від голоду і холоду

– Те що відбувається у Маріуполі, – це більше, ніж геноцид. Коли людей під руїнами хоронять… Багато, хто до мене звертається, каже ми сусіди, чуємо з підвалу заваленого будинку, приватної будівлі, стукають, просяться, щоб їх визволили, але ані техніки, нічого немає, ніхто не може визволити.

І тому там дуже багато людей, які заживо в зруйнованих домах під завалами знаходяться і вмирають від голоду і холоду. Теж звернулися родина, в якій шість дітей (прийомні були діти – ред.), ці діти вмирають з голоду.

Це така трагедія. Я думаю, що це як українська Хіросіма.

Ніхто реально не розуміє цей масштаб. Це колосальна трагедія

Мене бентежить, коли ООН дає цифри, скільки мирних загинуло в Україні. Вони що, їздять у Маріуполь і дивляться, рахують, скільки там загинуло? Там загинули тисячі. По моїм оцінкам, від тридцяти до сорока тисяч. А всім хочуть менші цифри показати. А менші цифри це менша увага міжнародної спільноти. Але ж загинули під завалами, загинули в драмтеатрі, загинули в інших місцях – школі мистецтв, Нептуні, в будинках.

Практично Лівий берег повністю весь зруйнований, і безумовно, там під цими завалами знаходяться люди. І тому сьогодні казати, що загинули п'ять або шість тисяч, я думаю, що точно це не відповідає дійсності, тому що ніхто реально не розуміє цей масштаб. Це колосальна трагедія.

Маріуполь перебуває в облозі від початку березня, за нього тривають бої.

За даними влади Маріуполя, за час війни Росії проти України в місті загинули понад 2 тисячі людей, але багато хто може перебувати під завалами. У місті бракує води (ще на початку березня люди топили сніг, зараз і його немає), їжі, немає жодних комунікацій і зв’язку.

Зруйновано 90% будівель. Місто перебуває у стані гуманітарної катастрофи, загиблих ховають у братських могилах.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що дії російської армії у Маріуполі можуть мати ознаки геноциду.