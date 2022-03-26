Макрон: Франція разом і Туреччиною і Грецією готує гуманітарну місію у Маріуполі

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Франція у співпраці з Туреччиною і Грецією готується провести «гуманітарну операцію» з метою евакуації мирних жителів, що залишаються у Маріуполі на півдні Донецької області України, яке тримає в облозі російська армія. Про це повідомляє видання Le Figaro.

За словами Макрона, він уже обговорив можливість проведення евакуації з українською владою і мером Маріуполя, а також протягом найближчих 48 або 72 годин має намір обговорити це питання з президентом Росії Володимиром Путіним. За даними президента Франції, у місті ще залишаються близько 150 тисяч жителів, довоєнне населення становило понад 400 тисяч.

Зі слів Макрона неясно, як саме він уявляє міжнародну гуманітарну місію в Маріуполі.

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас 22 березня повідомив журналістам про намір особисто долучитися до гуманітарного конвою до Маріуполя.

Маріуполь в облозі – з початку березня. За даними міської влади, в місті, заблокованому російськими військами, загинули щонайменше 2,3 тисячі людей, але багато хто може перебувати під завалами. У місті бракує води (ще на початку березня люди топили сніг, зараз і його немає), їжі, немає жодних комунікацій і зв’язку.

В останні дні з міста відкриваються гуманітарні коридори, ними змогли виїхати десятки тисяч людей.

У Маріупольській міській раді повідомили про примусове вивезення тисяч маріупольців на територію Росії. За даними влади міста, під незаконну депортацію потрапили майже 15 тисяч місцевих жителів, вже вивезено до РФ понад 6 тисяч людей. За інформацією міськради, загарбники в ультимативній формі людей сідати в автобуси, також є повідомлення про вилучення паспортів та інших документів, що засвідчують особу.

МЗС України засудило такі дії Росії і закликало світ відреагувати на них.