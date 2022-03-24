«Новий етап терору»: МЗС закликає світ відреагувати на примусове вивезення Росією жителів Маріуполя

МЗС України назвало новим етапом російського терору проти Маріуполя примусове вивезення вцілілих від бомбардувань військ РФ жителів на територію РФ.

«В особливій небезпеці опинилися 15 тисяч мешканців Лівобережного району Маріуполя, яких російські окупанти нині силоміць змушують виїхати на російську територію. Загарбники відбирають у людей паспорти та інші документи, що засвідчують особу. За наявною інформацією, російська армія примусово депортувала до російських фільтраційних таборів вже близько 6 тисяч маріупольців, аби використати їх як заручників для політичного тиску на Україну. Паралельно збройні сили Росії обстрілюють евакуаційні колони, які намагаються виїхати із Маріуполя на неокуповану територію України. Російські війська продовжують утримувати гуманітарний конвой автобусів, який кілька днів тому прибув за маріупольцями із Запоріжжя», – йдеться у заяві МЗС України.

Українські дипломати називають дії Росії грубим порушенням законів і звичаїв ведення війни та норм міжнародного гуманітарного права.

«Ми закликаємо світових лідерів, які сьогодні зібралися в Брюсселі на саміти НАТО, «Групи семи» та ЄС, вжити термінових заходів, аби врятувати життя мешканців Маріуполя та інших українських міст, які опинилися в негуманній облозі російської армії. Міжнародна спільнота має ухвалити нові жорсткі санкції проти РФ, аби зупинити її смертоносну воєнну машину, а також припинити будь-які бізнес-зв‘язки з російськими компаніями задля припинення фінансування війни Росії проти України», – йдеться в заяві.

Раніше сьогодні у Маріупольській міській раді повідомили про примусове вивезення тисяч маріупольців на територію Росії. За даними влади, під незаконну депортацію потрапили майже 15 тисяч місцевих жителів, вже вивезено до РФ понад 6 тисяч людей. За інформацією міськради, загарбники в ультимативній формі людей сідати в автобуси, також є повідомлення про вилучення паспортів та інших документів, що засвідчують особу.

«Вивезених людей спочатку доправляють до так званих фільтраційних таборів, звідки перерозподіляють у різні віддалені міста Росії», – розповіли у міськраді.

У Маріупольській міськраді заявили, що останні 20 днів загарбники блокують евакуаційну колону та не дають змоги безпечно врятувати людей. Росія заявляла, що то українська сторона перешкоджає евакуації.