ООН підтвердила загибель щонайменше 1081 цивільного через війну РФ проти України

Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 1081 і поранення 1707 цивільних людей через війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 24 березня.

«Більшість зафіксованих втрат серед цивільних осіб було спричинено застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари», – йдеться в повідомленні.

УВКПЛ ООН додало, що реальні цифри – «значно вищі», оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, а багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження.

«Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь і Волноваха (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Сєвєродонецьк і Рубіжне (Луганська область), і Тростянець (Сумська область) де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики», – заявили в управлінні.

В УВКПЛ ООН кажуть, що взяли до уваги повідомлення Офісу генерального прокурора України, відповідно до якого станом на 8:00 (місцевий час) 25 березня, загинули 135 дітей і були поранені 184 дитини.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Незважаючи на регулярні обстріли українських міст російськими ракетами, Москва заперечує, що об’єктами атак є цивільні.