ЗСУ: за добу знищили три літаки, вертоліт, три БПЛА військових РФ

Протягом доби Збройні сили України знищили три літаки, один вертоліт, три БпЛА типу «Орлан-10» і щонайменше п’ять крилатих ракет, повідомило у ніч на 26 березня Командування Повітряних сил ЗСУ.

«25 березня ворог завдав масованого ракетного удару по території України на кількох напрямках. Тільки по території Командування Повітряних сил ЗСУ було випущено шість крилатих ракет. Частину із них збила наша протиповітряна оборона, а частина таки вразила цілі. Є певні руйнування. Пожежу швидко локалізували, завали розбирають рятувальники ДСНС. Уточнюється тип ракет, завдані інфраструктурі збитки і наявність постраждалих», – йдеться в повідомленні.

У ЗСУ додали, що крім збиття повітряних цілей РФ, ударна авіація Повітряних сил, під прикриттям винищувачів, завдала ракетно-бомбових ударів «по колонах техніки, скупченню військ і логістиці ворога».

Київ неодноразово просив НАТО закрити небо над країною, щоб зупинити бомбардування та авіанальоти російської армії. Однак на прохання «закрити небо» над Україною НАТО та особисто лідери більшості західних країн відповідають відмовою.

25 березня Генштаб Збройних сил України оцінив втрати російських військ приблизно у 16100 осіб. Росія називає значно менші цифри.

25 березня Генеральний штаб збройних сил РФ лише вдруге за понад місяць масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1351 російський військовослужбовець загинув, ще 3825 – зазнали поранень​.

За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.