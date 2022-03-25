УДО попереджає про мінування будинків у звільнених містах

Повернення до домівок у звільнених від російських військ містах може бути небезпечним через мінування – про це попереджає Управління державної охорони.

«Стало відомо, що українці почали повертатися до міст, які наші захисники звільнили від окупантів. Попереджаємо, це небезпечно!» – йдеться в зверненні.

Із посиланням на Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони УДО застерігає про небезпеку протитанкових, протипіхотних, касетних мін, мін-пасток з розтяжками, які залишають російські військові.

«Будьте обережними там, де точилися вуличні бої! Також зафіксовано випадки мінування тіл загиблих людей. Пам’ятайте: ворог підступний і не цурається будь-яких способів завдати шкоди», – заявляє Управління.

При виявленні підозрілого предмета в УДО закликають:

не чіпати його

повідомити про знахідку Державну службу з надзвичайних ситуацій чи поліцію

повідомити про можливу небезпеку перехожих

відійти якомога далі від предмета

по приїзду фахівців вказати, де він розташований

Вдень 25 березня голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що тривають бої за звільнення міста Тростянець.

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Масштабна війна Росії проти України триває 30-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість війська РФ обстрілюють житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру.