УДО попереджає про мінування будинків у звільнених містах

Повернення до домівок у звільнених від російських військ містах може бути небезпечним через мінування – про це попереджає Управління державної охорони.
«Стало відомо, що українці почали повертатися до міст, які наші захисники звільнили від окупантів. Попереджаємо, це небезпечно!» – йдеться в зверненні.
Із посиланням на Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони УДО застерігає про небезпеку протитанкових, протипіхотних, касетних мін, мін-пасток з розтяжками, які залишають російські військові.
«Будьте обережними там, де точилися вуличні бої! Також зафіксовано випадки мінування тіл загиблих людей. Пам’ятайте: ворог підступний і не цурається будь-яких способів завдати шкоди», – заявляє Управління.
При виявленні підозрілого предмета в УДО закликають:
- не чіпати його
- повідомити про знахідку Державну службу з надзвичайних ситуацій чи поліцію
- повідомити про можливу небезпеку перехожих
- відійти якомога далі від предмета
- по приїзду фахівців вказати, де він розташований
Вдень 25 березня голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що тривають бої за звільнення міста Тростянець.
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Масштабна війна Росії проти України триває 30-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».
Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість війська РФ обстрілюють житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру.
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