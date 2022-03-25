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Новини | Суспільство

УДО попереджає про мінування будинків у звільнених містах

УДО просить при виявленні небезпечного предмета повідомити про знахідку Державну службу з надзвичайних ситуацій чи поліцію і показати фахівцям по прибуттю місце його розташування

Повернення до домівок у звільнених від російських військ містах може бути небезпечним через мінування – про це попереджає Управління державної охорони.

«Стало відомо, що українці почали повертатися до міст, які наші захисники звільнили від окупантів. Попереджаємо, це небезпечно!» – йдеться в зверненні.

Із посиланням на Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони УДО застерігає про небезпеку протитанкових, протипіхотних, касетних мін, мін-пасток з розтяжками, які залишають російські військові.

«Будьте обережними там, де точилися вуличні бої! Також зафіксовано випадки мінування тіл загиблих людей. Пам’ятайте: ворог підступний і не цурається будь-яких способів завдати шкоди», – заявляє Управління.

При виявленні підозрілого предмета в УДО закликають:

  • не чіпати його
  • повідомити про знахідку Державну службу з надзвичайних ситуацій чи поліцію
  • повідомити про можливу небезпеку перехожих
  • відійти якомога далі від предмета
  • по приїзду фахівців вказати, де він розташований

Вдень 25 березня голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що тривають бої за звільнення міста Тростянець.

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Масштабна війна Росії проти України триває 30-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість війська РФ обстрілюють житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру.

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